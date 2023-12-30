Зеленський провів підсумкову Ставку головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський сьогодні 30 грудня провів Ставку Верховного головнокомандувача, на якій учасники підбили воєнні підсумки 2023 року.

"Проаналізували результати ведення бойових дій та наші рішення. Що ми зробили правильно, а що могли зробити краще", — зазначив Зеленський.

Під час засідання урядовці та представники армії також визначили стратегію застосування Сил оборони на прийдешній рік.

"Цьогоріч Україна не відступила на жодному напрямку на землі, повернула собі море і зробила безпечнішим небо. Ми продовжуємо працювати як одна команда. Дякую кожному й кожній, хто віддає всі сили заради перемоги України", — додав президент.

Напередодні, 29 грудня, Володимир Зеленський відвідав позиції українських військових в Авдіївці на Донеччині.