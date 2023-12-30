Війська РФ обстріляли житловий будинок у Херсоні, загинула людина

Російські війська ввечері 30 грудня 2023 року обстріляли житловий будинок у Херсоні. Сталася пожежа, одна людина загинула.

Про це у Telegram повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, загинула одна людина, інформація уточнюється.

Як повідомив у Telegram начальник МВА Роман Мрочко, внаслідок чергового обстрілу Херсона у Корабельному районі загорівся будинок. Відомо про одного загиблого у пожежі.

За уточненими даними Романа Мрочка, внаслідок обстрілу РФ Корабельного району Херсона загинула жінка 59 років. Вона перебувала в будівлі, яка була зруйнована.

Близько 18:40 військові РФ з артилерійської зброї обстріляли середмістя Херсона, повідомила у Telegram Херсонська обласна прокуратура.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством

Що відомо про обстріли Херсонщини 30 грудня 2023 року

Війська РФ обстріляли вдень 30 грудня 2023 року Антонівку поблизу Херсона. Загинув чоловік.

Також російські війська зранку 30 грудня 2023 року обстріляли Михайлівку Новоолександрівської громади Херсонської області. Загиблих та поранених немає.

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