Пошкоджені школа та магазин: армія РФ вдарила по Михайлівці на Херсонщині

Російські війська зранку 30 грудня 2023 року обстріляли Михайлівку Новоолександрівської громади Херсонської області.

Про це в Telegram повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

По центру села зафіксували щонайменше 20 влучань. Пошкоджена школа, адмінбудівля та магазин. Загиблих та поранених немає, йдеться в повідомленні.

Раніше керівник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що упродовж доби армія РФ з різних видів озброєння випустила по території Херсонщини 536 снарядів, також використала для цього вісім дронів-камікадзе.

Що відомо про обстріли Херсонщини 29 грудня 2023 року

Упродовж доби на Херсонському напрямку російські військові з артилерії обстріляли Іванівку, Антонівку, Новотягинку та Херсон. Дев'ять разів штурмували позиції українських військ на лівобережжі, отримали відсіч та відступили.

Армія РФ обстріляла Корабельний район Херсона. Троє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Одного з них госпіталізували, двоє лікуватимуться амбулаторно.

Російські війська скинули з безпілотника вибухівку на Берислав. Поцілили по місцевому жителю, який їхав на скутері. Також до лікарні звернувся житель Червоного Маяка, який днем раніше потрапив під обстріл РФ.

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