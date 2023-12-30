Внаслідок обстрілу РФ Антонівки у передмісті Херсона загинув чоловік

Війська РФ обстріляли вдень 30 грудня 2023 року Антонівку поблизу Херсона. Загинув чоловік.

Про це у Telegram повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

За його даними, 55-річний чоловік загинув на подвір'ї будинку.

Як повідомила у Telegram Херсонська обласна прокуратура, війська РФ обстріляли передмістя Херсона близько 14:10. Чоловік отримав травми несумісні із життям.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством.

Також російські війська зранку 30 грудня 2023 року обстріляли Михайлівку Новоолександрівської громади Херсонської області. Загиблих та поранених немає.

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