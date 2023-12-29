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Пропонував працівнику ДБР 500 тисяч доларів: у Львові затримали бізнесмена
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Пропонував працівнику ДБР 500 тисяч доларів: у Львові затримали бізнесмена

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Пропонував працівнику ДБР 500 тисяч доларів: у Львові затримали бізнесмена
Фото: Державного бюро розслідувань

Працівники ДБР затримали львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міністерства оборони, який пропонував 500 тисяч доларів США одному із керівників Головного слідчого управління ДБР.

Як повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян, хабар пропонувався за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження.

За її словами, кілька місяців тому було порушено кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

"Під час слідства встановлено, що до виконання оборонних замовлень залучено підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. Це призвело до збитків бюджету за попередніми оцінками на 1,2 млрд грн та відповідно зриву постачання", — каже Тетяна Сапьян.

Правоохоронці встановили, що 6 контрактів було повністю не виконано. Щонайменше за 7 договорами підприємства поставили товар на склади військових частин у невеликій кількості, але отримали державні гроші за повне виконання зобов'язань.

Також, встановлено, що 8 договорів були виконані із запізненням від 3 до 5 місяців.

"Аналіз зовнішньоекономічних контактів та митних документів вказаних підприємств, виявив факти завищення вартості товарів, поставлених для МОУ. Перевіряється причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів. За попередніми оцінками сума збитків може сягати понад 1 млрд грн", — говорить радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань.

Досудове розслідування триває. Також вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання — позбавленням волі на строк до восьми років.

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