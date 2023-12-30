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Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
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Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли

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Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Фото: Збройні сили Польщі

Польща вдень 30 грудня завершила пошуки можливих елементів російської ракети на своїй території. Жодних об'єктів, що могли б бути небезпечними для громадян, знайдено не було.

Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"Результат пошуку був негативним. Не виявлено нічого, що могло б загрожувати безпеці жителів Люблінського воєводства. Військові дії завершено, і ми не плануємо подальших польових перевірок", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до перевірки території було залучено майже 500 членів бригади територіальної оборони.

Раніше стало відомо, що під час російського обстрілу України 29 грудня у повітряний простір Польщі увійшов "неідентифікований повітряний об'єкт".

Польський президент Анджей Дуда провів термінову нараду через інцидент. Пізніше начальник Генштабу ВП Веслав Кукула розповів, що у повітряний простір залетіла ракета РФ.

Телеканал Republika з посиланням на джерела поінформував, що ракета, яка зайшла у повітряний просторі Польщі з боку України, нібито впала у населеному пункті Вожучин Томашівського повіту.

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