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У 2023 році винищувачі НАТО понад 300 разів перехоплювали російські військові літаки
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У 2023 році винищувачі НАТО понад 300 разів перехоплювали російські військові літаки

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У 2023 році винищувачі НАТО понад 300 разів перехоплювали російські військові літаки
Фото: пресслужба НАТО

У 2023 році військово-повітряні сили НАТО в Європі понад 300 разів перехоплювали військові літаки Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба Північноатлантичного альянсу.

Зазначається, що більшість перехоплень відбувалися над Балтійським морем.

"На східному фланзі НАТО російські військові літаки вже давно не передають транспондерний код, який би вказував на їхнє місцезнаходження і висоту, не подають план польоту і не спілкуються з диспетчерами повітряного руху", — йдеться у повідомленні.

Водночас в Альянсі зауважили, що порушення повітряного простору НАТО російськими військовими літаками залишалися рідкісними і, як правило, короткочасними, а переважна більшість перехоплень були безпечними і професійними.

"Війна Росії проти України створила найнебезпечнішу ситуацію з безпекою в Європі за останні десятиліття. Винищувачі НАТО несуть цілодобове чергування, готові піднятися в повітря в разі підозрілих або неоголошених польотів поблизу повітряного простору наших союзників", — додав Ділан Уайт.

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