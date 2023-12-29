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Британія з січня очолить Сили швидкого реагування НАТО
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Британія з січня очолить Сили швидкого реагування НАТО

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Британія з січня очолить Сили швидкого реагування НАТО
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс. Фото: Getty Images

Війська Великої Британії з 1 січня 2023 року очолять Об'єднану оперативну групу підвищеної готовності НАТО.

Про це повідомляє Міністерство оборони Сполученого Королівства.

Сили швидкого реагування Альянсу (VJTF) були утворені після незаконної анексії Криму Росією у 2014 році і вперше розгорнуті для колективної оборони після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

Зазначається, що у 2024 році сухопутні війська VJTF налічуватимуть близько 6000 військовослужбовців, в основі яких буде 7-ма легка механізована бригадна бойова група Великої Британії.

"Очоливши Об'єднану оперативну групу НАТО підвищеної готовності у 2024 році, ми посідаємо ще одну провідну позицію в Альянсі, надсилаючи чіткий сигнал про те, що Британія посилює свої глобальні оборонні зобов'язання, коли НАТО вступає у свій 75-й рік. Збройні сили Великої Британії готові будь-якої миті стати на захист наших членів Альянсу і захистити британські національні інтереси", – сказав міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

Велика Британія переймає керування Силами швидкого реагування від Німеччини, яка очолила ці сили у 2023 році. Раніше Велика Британія очолювала робочу групу у 2017 році.

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