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У прикордонному Вовчанську з артилерії обстріляли центральну лікарню
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У прикордонному Вовчанську з артилерії обстріляли центральну лікарню

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Вовчанськ, лікарня, обстріл
Наслідки ударів по лікарні у деокупованому Вовчанську, Харківська область. 30 грудня 2023 року. Фото: Харківська ОВА/Telegram

Російські війська з артилерії завдали ударів по приміщеннях центральної лікарні у прикордонному Вовчанську вночі 29 грудня. Нікого не поранило.

Про це повідомили у пресслужбі обладміністрації.

Вовчанськ лікарня
Пошкоджена будівля лікарні внаслідок обстрілів по Вовчанську, Харківська область, 30 грудня 2023 року. Фото: Харківська ОВА/Telegram

"Найбільших руйнувань зазнало приміщення тимчасового інфекційного відділення, у будівлі стаціонару вибуховою хвилею пошкоджені вікна. Також частково пошкоджена амбулаторія загальної практики сімейної медицини", — сказано у повідомленні.

Вовчанськ лікарня
Уламки скла у приміщенні лікарні у Вовчанську після ударів РФ, Харківська область, 30 грудня 2023 року. Фото: Харківська ОВА/Telegram

За даними облдепартаменту охорони здоров’я, під час обстрілів у будівлях лікарні пацієнтів не було, черговий медичний персонал пункту екстреної меддопомоги не зазнав поранень. Місцеві за меддопомогою також не зверталися.

За останні три дні удари по деокупованому Вовчанську почастішали, розповів Суспільне Харків очільник Вовчанської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі.

"30 грудня центр міста перебував під масованим обстрілом. У Вовчанську нині залишаються близько 3800 людей. Дітей там немає. Ще у серпні 2023 року була примусова евакуація, тому усіх дітей ми вивезли. Серед дорослих, хто мав бажання і можливість, вже виїхали. Люди, які залишаються у Вовчанську, не хочуть виїжджати. У місті працюють волонтери та поліцейські, але заявки на евакуацію з Вовчанська поступають не так часто, як раніше. Заявок майже немає", — сказав Гамбарашвілі.

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