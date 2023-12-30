На фронті загинув військовий з Одещини

Під час виконання бойового завдання на фронті загинув військовий з Одеської області Олександр Кобзар.

Про це повідомили у Татарбунарській міській раді.

Прощання з захисником відбудеться в понеділок 1 січня о 10:00 біля дому за адресою: вул.Горького, 20, с. Нерушай та об 11:00 в храмі Іоанна Богослова села Нерушай.

"Висловлюємо глибокі співчуття всім рідним та близьким. Це велика втрата для всієї Татарбунарської громади та України", — йдеться у повідомленні.

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