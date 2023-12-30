Президент Володимир Зеленський заявив, що станом на 30 грудня внаслідок російського масованого обстрілу в Україні загинули 39 людей та 120 зазнали поранень.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зеленський розповів, що роботи з ліквідації наслідків атаки тривають. Постраждало майже 120 міст і сіл — сотні цивільних об'єктів.

Президент висловив вдячність рятувальникам, працівникам комунальних підприємств, правоохоронцям — усім, "хто зараз на місцях допомагає, підтримує, розбирає завали й відновлює нормальне життя".

"Загалом через удар терористів постраждали 159 людей. Серед них станом на цей час 39 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Усім пораненим і травмованим надано необхідну допомогу", — вказав глава держави.

Окремо Зеленський подякував лідерам світу, політикам і громадським діячам, які засудили російський масований обстріл України.

"Дякую журналістам із багатьох країн, які підтримують наших людей і розповідають правду про російське зло та про наш захист. Зброя в руках українців — це завжди захист життя, і кожен прояв російського терору знов і знов доводить — не можна зволікати з допомогою тим, хто протистоїть терору. Ми всі разом маємо перемогти терор", — додав президент.

Що відомо про ракетну атаку по Україні 29 грудня

Уночі 29 грудня Росія масовано атакувала Україну дронами типу Shahed, крилатими та балістичними ракетами, а також "Кинджалами".

Окупанти застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 27 ударних БПЛА і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

У Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Львові та Конотопі є загиблі й постраждалі. Пошкоджені пологовий будинок, школи, торговельний центр, станція метро, склади, багатоповерхівки та приватні будинки.