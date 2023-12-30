НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Унаслідок масованого російського обстрілу в Україні загинули 39 людей — Зеленський
ЗеленськийОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуПодіїВійна

Унаслідок масованого російського обстрілу в Україні загинули 39 людей — Зеленський

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Унаслідок масованого російського обстрілу в Україні загинули 39 людей — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 17 листопада 2023 року, фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що станом на 30 грудня внаслідок російського масованого обстрілу в Україні загинули 39 людей та 120 зазнали поранень.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зеленський розповів, що роботи з ліквідації наслідків атаки тривають. Постраждало майже 120 міст і сіл — сотні цивільних об'єктів.

Президент висловив вдячність рятувальникам, працівникам комунальних підприємств, правоохоронцям — усім, "хто зараз на місцях допомагає, підтримує, розбирає завали й відновлює нормальне життя".

"Загалом через удар терористів постраждали 159 людей. Серед них станом на цей час 39 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Усім пораненим і травмованим надано необхідну допомогу", — вказав глава держави.

Окремо Зеленський подякував лідерам світу, політикам і громадським діячам, які засудили російський масований обстріл України.

"Дякую журналістам із багатьох країн, які підтримують наших людей і розповідають правду про російське зло та про наш захист. Зброя в руках українців — це завжди захист життя, і кожен прояв російського терору знов і знов доводить — не можна зволікати з допомогою тим, хто протистоїть терору. Ми всі разом маємо перемогти терор", — додав президент.

Що відомо про ракетну атаку по Україні 29 грудня

Уночі 29 грудня Росія масовано атакувала Україну дронами типу Shahed, крилатими та балістичними ракетами, а також "Кинджалами".

Окупанти застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 27 ударних БПЛА і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

У Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Львові та Конотопі є загиблі й постраждалі. Пошкоджені пологовий будинок, школи, торговельний центр, станція метро, склади, багатоповерхівки та приватні будинки.

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
Удар по Харкову, РФ скликає Радбез ООН через обстріл Бєлгорода. Онлайн Суспільного
Удар по Харкову, РФ скликає засідання Радбезу ООН через обстріл Бєлгорода. 676 день війни. Онлайн Оновлюється
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
Вже маємо чіткий графік нашої міжнародної роботи в січні — Зеленський
Вже маємо чіткий графік нашої міжнародної роботи в січні — Зеленський
Зеленський провів підсумкову Ставку головнокомандувача
Зеленський провів підсумкову Ставку головнокомандувача
Зеленський: &quot;Ми продовжимо посилювати ППО й працювати над тим, щоб повернути війну туди, звідки вона прийшла — у Росію&quot;
Зеленський: "Ми продовжимо посилювати ППО й працювати над тим, щоб повернути війну туди, звідки вона прийшла — у Росію"
Зеленський в Авдіївці
Володимир Зеленський відвідав позиції українських військових в Авдіївці на Донеччині
На початок