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Українські захисники атакували дронами військові об'єкти у Росії — джерела
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Українські захисники атакували дронами військові об'єкти у Росії — джерела

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Українські захисники атакували дронами військові об'єкти у Росії — джерела
Ілюстративне фото: Getty Images

Сили оборони вночі 30 грудня завдали удару безпілотниками по військових об'єктах у кількох областях РФ.

Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.

Як зазначається, для атаки використали понад 70 дронів різного типу. Вибухи пролунали у Москві, Бєлгороді, Тулі, Твері та найгучніше в Брянську, де група БПЛА вдарила по заводу "Кремній Ел", що є одним із найбільших виробників електроніки для воєнної техніки РФ, зокрема ракет великої дальності та систем ППО "Панцир".

Співрозмовники вказали, що російська ППО змогла збити певну частину безпілотників, але значна кількість з них ефективно спрацювала по цілях.

"На відміну від російських терористичних ударів по території України, Сили безпеки та оборони завдавали удари виключно по військових об'єктах ворога", — додали джерела.

Раніше у міністерстві оборони РФ заявили, що нібито відбили атаку дронів.

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