Росія заявила про атаку понад 30 безпілотників

Протягом минулої ночі сили протиповітряної оборони Росії знищили понад тридцять безпілотників на території чотирьох областей.

Про це повідомляє Міноборони РФ.

"Черговими засобами ППО було знищено в повітрі та перехоплено 32 українські безпілотні літальні апарати над територіями Брянської, Орловської, Курської та Московської областей", йдеться у повідомлені.

Раніше губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомляв про атаку безпілотників у регіоні в регіоні. Тоді одна людина загинула та четверо отримали поранення.

Що відомо про попередні атаки на Росію

Безпілотники у ніч проти 16 грудня атакували Дмитрівський та Залізногірський райони у Курській області Росії. Губернатор регіону Роман Старовойт повідомив про три влучання.

Міністерство оборони РФ 24 листопада заявило про масовану атаку безпілотників. Сили російського ППО змогли знищити 16 безпілотників.

У Міноборони РФ заявили про атаки безпілотників по об'єктах на території країни і знищені та перехоплені 5 безпілотників. Крім того, зранку 16 листопада стало відомо про пожежу у військовій частині у Волгоградській області РФ.

За даними російських медіа, вночі 14 листопада безпілотник атакував хімічний завод у Брянській області Росії. Також повідомляли про вибухи в Московській області в районі заводу-виробника "Кинджалів".

У ніч на 23 листопада 2023 року у Московській області Росії пролунали вибухи. Очевидці повідомили про спалах та пожежу з боку електропідстанції у місті Литкаріно. Тоді без світла залишилися понад 10 населених пунктів.