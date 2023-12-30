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Росія заявила про атаку понад 30 безпілотників
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Росія заявила про атаку понад 30 безпілотників

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Росія заявила про атаку понад 30 безпілотників
Міністерство оборони Російської Федерації в Москві. Фото: Getty Images

Протягом минулої ночі сили протиповітряної оборони Росії знищили понад тридцять безпілотників на території чотирьох областей.

Про це повідомляє Міноборони РФ.

"Черговими засобами ППО було знищено в повітрі та перехоплено 32 українські безпілотні літальні апарати над територіями Брянської, Орловської, Курської та Московської областей", йдеться у повідомлені.

Раніше губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомляв про атаку безпілотників у регіоні в регіоні. Тоді одна людина загинула та четверо отримали поранення.

Що відомо про попередні атаки на Росію

Безпілотники у ніч проти 16 грудня атакували Дмитрівський та Залізногірський райони у Курській області Росії. Губернатор регіону Роман Старовойт повідомив про три влучання.

Міністерство оборони РФ 24 листопада заявило про масовану атаку безпілотників. Сили російського ППО змогли знищити 16 безпілотників.

У Міноборони РФ заявили про атаки безпілотників по об'єктах на території країни і знищені та перехоплені 5 безпілотників. Крім того, зранку 16 листопада стало відомо про пожежу у військовій частині у Волгоградській області РФ.

За даними російських медіа, вночі 14 листопада безпілотник атакував хімічний завод у Брянській області Росії. Також повідомляли про вибухи в Московській області в районі заводу-виробника "Кинджалів".

У ніч на 23 листопада 2023 року у Московській області Росії пролунали вибухи. Очевидці повідомили про спалах та пожежу з боку електропідстанції у місті Литкаріно. Тоді без світла залишилися понад 10 населених пунктів.

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