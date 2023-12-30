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Маскувальні сітки, кікімори, одяг: як волонтери з Калуша на Франківщині другий рік поспіль допомагають ЗСУ
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Маскувальні сітки, кікімори, одяг: як волонтери з Калуша на Франківщині другий рік поспіль допомагають ЗСУ

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Маскувальні сітки, кікімори, одяг: як волонтери з Калуша на Франківщині другий рік поспіль допомагають ЗСУ
Фото: Facebook/Калуська міська рада

Волонтери з Калуша, що на Івано-Франківщині, другий рік виготовляють маскувальні сітки, кікімори, одяг та інші необхідні речі для військових Збройних сил України.

Що саме передали на фронт на фронт від початку повномасштабної війни, розповіли на Facebook-сторінці Калуської міської ради.

У Калуші військовим на передовій допомагають учасники "Волонтерської юності" — місцеві жителі та переселенці.

"Тут кожен має свою роботу: хтось розрізає тканину, хтось нав’язує її на сітку, інші плетуть кікімори чи в’яжуть шкарпетки. І руки не втомлюються, працюють все швидше і швидше для наших воїнів, для перемоги", — йдеться у дописі.

Маскувальні сітки, кікімори, одяг: як волонтери з Калуша на Франківщині другий рік поспіль допомагають ЗСУ
Фото: Facebook/Калуська міська рада

Волонтерам "Юності" допомагають представники й інших волонтерських спільнот. За два роки спільними зусиллями вони виготовили й зібрали:

  • 886 сіток;
  • 428 кікімор;
  • 37 костюмів;
  • 70 подушок для поранених;
  • 42 пончо-кікімори;
  • 37 плащів з мішковини;
  • 20 шортів для військових у госпіталі;
  • 662 килимки для сидіння;
  • 2307 штук спідньої білизни;
  • 39 балаклав;
  • 77 пар зимових рукавиць зі шкіри;
  • 137 устілок;
  • 118 бурок;
  • 100 пов’язок;
  • 306 аптечок;
  • 1158 пар шкарпеток.

Волонтерам допомагає калушанка Орися Кричковська, яка проживає в Італії. Вона передала воїнам три дрони на Куп’янський напрямок, 700 грілок, 85 пар шкарпеток, а також долучається фінансово та пересилає банки для окопних свічок.

Місцеві підприємці надають нитки та одяг із секонд-хенду — 2180 кг. Студентка Калуського політехнічного фахового коледжу Уляна Базилько навчилася та виготовляє розпалювачі з ватних дисків. Вже зробила понад 300 штук.

Маскувальні сітки, кікімори, одяг: як волонтери з Калуша на Франківщині другий рік поспіль допомагають ЗСУ
Фото: Facebook/Калуська міська рада

Військові дякують волонтерам за таку підтримку. Нещодавно вони надіслали подяку від однієї з військових частин.

"Завдяки вашій підтримці ми можемо ефективніше виконувати бойові завдання. Ви — сила, яка допомагає нашій країні згуртуватися та дати відсіч ворогу. Ви — приклад взаємодії армії й тилу", — цитують слова подяки на сторінці Калуської міської ради.

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