Волонтери з Калуша, що на Івано-Франківщині, другий рік виготовляють маскувальні сітки, кікімори, одяг та інші необхідні речі для військових Збройних сил України.
Що саме передали на фронт на фронт від початку повномасштабної війни, розповіли на Facebook-сторінці Калуської міської ради.
У Калуші військовим на передовій допомагають учасники "Волонтерської юності" — місцеві жителі та переселенці.
"Тут кожен має свою роботу: хтось розрізає тканину, хтось нав’язує її на сітку, інші плетуть кікімори чи в’яжуть шкарпетки. І руки не втомлюються, працюють все швидше і швидше для наших воїнів, для перемоги", — йдеться у дописі.
Волонтерам "Юності" допомагають представники й інших волонтерських спільнот. За два роки спільними зусиллями вони виготовили й зібрали:
- 886 сіток;
- 428 кікімор;
- 37 костюмів;
- 70 подушок для поранених;
- 42 пончо-кікімори;
- 37 плащів з мішковини;
- 20 шортів для військових у госпіталі;
- 662 килимки для сидіння;
- 2307 штук спідньої білизни;
- 39 балаклав;
- 77 пар зимових рукавиць зі шкіри;
- 137 устілок;
- 118 бурок;
- 100 пов’язок;
- 306 аптечок;
- 1158 пар шкарпеток.
Волонтерам допомагає калушанка Орися Кричковська, яка проживає в Італії. Вона передала воїнам три дрони на Куп’янський напрямок, 700 грілок, 85 пар шкарпеток, а також долучається фінансово та пересилає банки для окопних свічок.
Місцеві підприємці надають нитки та одяг із секонд-хенду — 2180 кг. Студентка Калуського політехнічного фахового коледжу Уляна Базилько навчилася та виготовляє розпалювачі з ватних дисків. Вже зробила понад 300 штук.
Військові дякують волонтерам за таку підтримку. Нещодавно вони надіслали подяку від однієї з військових частин.
"Завдяки вашій підтримці ми можемо ефективніше виконувати бойові завдання. Ви — сила, яка допомагає нашій країні згуртуватися та дати відсіч ворогу. Ви — приклад взаємодії армії й тилу", — цитують слова подяки на сторінці Калуської міської ради.
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