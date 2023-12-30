У селі Лішня Кременецького району на Тернопільщині освятили Всеукраїнський храм-пантеон в пам’ять про загиблих в російсько-українській війні бійців.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

На подвір'ї Всеукраїнського храму-пантеону. Фото: Суспільне Тернопіль

Богослужіння очолив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

У храмі-пантеоні будуть розміщені плити, на яких викарбують імена тих, хто боровся за нашу українську державу, розповів митрополит.

"Тут постійно буде линути молитва за упокій їхніх душ. Також молимося за тих, хто боронить Україну на передньому краї. Дякуємо батькам, дружинам, дітям, які втратили своїх рідних на війні. Вірю, що за той подвиг Господь упокоїть їхні душі в Царстві небесному".

Під час освячення Всеукраїнського храму-пантеону. Фото: Суспільне Тернопіль

Чин освячення здійснив архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор.

На захід прибули родичі загиблих військовослужбовців з різних міст України.

Протягом століть північному сусіду не вдалося нас знищити. Але ми збережемо нашу українську державу, захистимо нашу свободу, сказав митрополит Епіфаній.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній у храмі-пантеоні. Фото: Суспільне Тернопіль

"Він ламає нас морально. Вчора була небачена досі ракетна атака, але ми вистоїмо, бо є духовно сильними та витривалими. Кожен з нас задається питанням, коли завершиться війна? Ніхто з експертів не може дати чіткої відповіді. Але ми покладаємо наші надії на Бога. Він може змінити все в одну мить. Тому я переконаний, що можемо отримати перемогу несподівано. Господь створить диво".

Чин освячення. Фото: Суспільне Тернопіль

Настоятель храму отець Андрій Любунь розповів Суспільному, що будувати пантеон розпочали у 2014 році.

У храмі-пантеоні. Фото: Суспільне Тернопіль

"Спершу це була капличка, де встановлювали таблиці з іменами загиблих українських бійців. Влітку минулого року на її місці почали будувати храм".

Богослужіння очолює предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Фото: Суспільне Тернопіль

Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній вчора, 29 грудня, прибув на Тернопільщину і вперше очолив службу Божу в Свято-Миколаївському соборі в Кременці.