Минулої доби російські окупанти завдали 150 ракетних і 74 авіаційних удари та здійснили 84 обстріли з РСЗВ. Є загиблі й поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ вранці 30 грудня.

Під вогнем артилерії армії РФ опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

На фронті протягом 29 грудня відбулось 56 бойових зіткнень.

Яка ситуація на полі бою

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону в Бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 7 атак росіян біля Синьківки Харківської області, де окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону українських військ.

На Лиманському напрямку армія РФ наступальних (штурмових) дій не вела.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 2 атаки росіян у районах Богданівки та Андріївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати окупантів, які не полишають спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи армії РФ значних втрат. Сили оборони протягом минулої доби відбили 8 атак у районах Степового, Авдіївки та 21 атаку біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян у районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 9 атак.

На Шахтарському напрямку окупанти наступальних дій не вели.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 2 атаки армії РФ західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, росіяни не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби окупанти здійснили понад 10 безуспішних штурмових дій.

Сили оборони України продовжують завдавати армії РФ втрат у живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж усієї лінії фронту.

Українська авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і по 3 зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 артилерійські засоби, 5 складів боєприпасів й ще 2 інші важливі цілі армії РФ.

У Генштабі ЗСУ додали, що серед росіян фіксуються непоодинокі випадки відмов солдатів від виконання наказів та участі у бойових діях.

"Так, 19 грудня з тимчасово окупованої території Луганської області на територію РФ під конвоєм співробітників військової поліції відправлено 43 службовців зі складу 150 мотострілецької дивізії збройних сил РФ, які відмовились від участі у бойових діях", — вказали українські військові.

Що відомо про ракетну атаку по Україні 29 грудня

Уночі 29 грудня Росія масовано атакувала Україну дронами типу Shahed, крилатими та балістичними ракетами, а також "Кинджалами".

Окупанти застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 27 ударних БПЛА і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

У Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Львові та Конотопі є загиблі й постраждалі. Пошкоджені пологовий будинок, школи, торговельний центр, станція метро, склади, багатоповерхівки та приватні будинки.