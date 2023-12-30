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В ООН засудили російський масований обстріл України з боку РФ
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В ООН засудили російський масований обстріл України з боку РФ

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В ООН засудили російський масований обстріл України з боку РФ
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш виступає під час засідання Ради Безпеки в штаб-квартирі ООН, 24 жовтня 2023 р., фото: AP

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив своє рішуче засудження масованих нічних атак РФ на українські міста, населені пункти та об'єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомив представник Генсека Стефан Дюжаррік на засіданні Ради Безпеки ООН.

У заяві наголошується, що Генеральний секретар настійно засуджує масовані обстріли українських міст з боку РФ і напад на цивільні об'єкти і критичну інфраструктуру, порушуючи гуманітарні стандарти. Гутерреш закликав до негайного припинення цих атак, вважаючи їх неприйнятними.

Глава ООН також наголосив на високому рівні цивільних жертв і руйнувань помешкань та інфраструктури, що відбуваються внаслідок цих атак.

Масований обстріл України з боку РФ 29 грудня 2023 року

Російська армія 29 грудня завдала масованого обстрілу по Україні. Вибухи лунали у Львівській, Харківській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій, Хмельницькій та Одеській областях та в Києві. Росіяни використали безпілотники ударного типу і ракети різного типу.

Станом на 19:30 відомо про 30 загиблих та понад 160 поранених внаслідок ранкового масованого удару РФ по території України, повідомили в МВС.

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