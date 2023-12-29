Протягом доби російські військові дев'ять разів штурмували позиції українських військових на лівобережжі Херсонської області.

Про це у Facebook повідомив Генштаб ЗСУ.

"Армія РФ не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають російським військовим значних втрат", — йдеться у дописі.

Також у Генштабі повідомили, що на Херсонському напрямку російські війська з артилерії обстріляли Іванівку, Антонівку, Новотягинку та Херсон.

Що відомо про обстріли Херсонщини 29 грудня 2023 року

Вдень 29 грудня російські військові атакували Корабельний район Херсона. Внаслідок атаки поранення отримали троє місцевих жителів.

Зранку 29 грудня російські війська скинули з безпілотника вибухівку на Берислав Херсонської області, поранений місцевий житель.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.