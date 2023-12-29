На Київщині викрили канал із виготовлення та збуту амфетаміну

Правоохоронці Бучанського управління поліції провели операцію із викриття "ділків" в Ірпені. Там четверо чоловіків налагодили схему з масового виробництва та продажу психотропів.

Про це повідомляє поліція Київщини.

За даними правоохоронців, 35-річний житель Ірпеня облаштував нарколабораторію, використовуючи необхідні інгредієнти та обладнання, а також виготовляв амфетамін. Його одноліток із Гостомеля забезпечував разом зі спільником "виробництво" прекурсорів. Надалі через довірених осіб вони збували психотропи наркозалежним.

"Працівники поліції провели санкціоновані обшуки й виявили лабораторію з необхідними для виготовлення наркотиків місткостями та прекурсори. Також вилучили 24 зіп–пакети з залишками наркотичної речовини білого та рожевого кольору, п’ять пластикових місткостей із залишками заборонених засобів, ваги, мобільні телефони, записні книги та інші речові докази", — йдеться у повідомленні.

Слідчі оголосили чоловікам про підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що відомо про виготовлення і поширення наркотиків у Києві та області

У Києві поліцейські випадково виявили теплицю з коноплями, коли приїхали на виклик через крадіжку в одному з приватних будинків у Бортничах. Сусід потерпілих в одній з кімнат будинку облаштував теплицю зі спеціальним освітленням, штучним поливом, вентиляцією, датчиками температури та вологи.

У столиці працівники однієї з аптечних мереж реалізували покупцям нарковмісні препарати без рецептів. Чотирьом фармацевтам повідомили про підозру у скоєнні злочину.

У Києві правоохоронці викрили іноземця на продажі наркотиків. Він вже був ув'язненим за наркозлочин і організував наркобізнес із СІЗО.

Столичні правоохоронці виявили лабораторію, де виготовляли метадон та затримали "на гарячому" двох людей. За цінами "чорного" ринку вартість вилученого становить понад 1,4 млн доларів США.

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Також правоохоронці затримали організаторку та її спільника з наркозасобами, які вони збували по всій країні. "Товар" ховали у пакетики з-під насіння.

Ще шістьох осіб, які масово збували кокаїн, амфетамін та MDMA, викрили у столиці. Вони продавали наркотики через соцмережі у різних районах міста. Так званий "товар" доставляли замовникам через різні служби таксі.

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