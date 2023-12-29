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На Київщині викрили канал із виготовлення та збуту амфетаміну
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На Київщині викрили канал із виготовлення та збуту амфетаміну

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На Київщині викрили канал із виготовлення та збуту амфетаміну
Вилучені під час обшуків у підозрюваних наркотичні речовини. 29 грудня 2023 р. Фото: поліція Київщини/Facebook

Правоохоронці Бучанського управління поліції провели операцію із викриття "ділків" в Ірпені. Там четверо чоловіків налагодили схему з масового виробництва та продажу психотропів.

Про це повідомляє поліція Київщини.

За даними правоохоронців, 35-річний житель Ірпеня облаштував нарколабораторію, використовуючи необхідні інгредієнти та обладнання, а також виготовляв амфетамін. Його одноліток із Гостомеля забезпечував разом зі спільником "виробництво" прекурсорів. Надалі через довірених осіб вони збували психотропи наркозалежним.

"Працівники поліції провели санкціоновані обшуки й виявили лабораторію з необхідними для виготовлення наркотиків місткостями та прекурсори. Також вилучили 24 зіп–пакети з залишками наркотичної речовини білого та рожевого кольору, п’ять пластикових місткостей із залишками заборонених засобів, ваги, мобільні телефони, записні книги та інші речові докази", — йдеться у повідомленні.

Слідчі оголосили чоловікам про підозру за ч. 2 ст. 307 ККУнезаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинений повторно. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що відомо про виготовлення і поширення наркотиків у Києві та області

У Києві поліцейські випадково виявили теплицю з коноплями, коли приїхали на виклик через крадіжку в одному з приватних будинків у Бортничах. Сусід потерпілих в одній з кімнат будинку облаштував теплицю зі спеціальним освітленням, штучним поливом, вентиляцією, датчиками температури та вологи.

У столиці працівники однієї з аптечних мереж реалізували покупцям нарковмісні препарати без рецептів. Чотирьом фармацевтам повідомили про підозру у скоєнні злочину.

У Києві правоохоронці викрили іноземця на продажі наркотиків. Він вже був ув'язненим за наркозлочин і організував наркобізнес із СІЗО.

Столичні правоохоронці виявили лабораторію, де виготовляли метадон та затримали "на гарячому" двох людей. За цінами "чорного" ринку вартість вилученого становить понад 1,4 млн доларів США.

На Київщині правоохоронці виявили нарколабораторію і перекрили канал збуту зброї по всій території України. Виробництво амфетаміну організував житель Білоцерківщини.

Також правоохоронці затримали організаторку та її спільника з наркозасобами, які вони збували по всій країні. "Товар" ховали у пакетики з-під насіння.

Ще шістьох осіб, які масово збували кокаїн, амфетамін та MDMA, викрили у столиці. Вони продавали наркотики через соцмережі у різних районах міста. Так званий "товар" доставляли замовникам через різні служби таксі.

У селищі Баришівка Київської області правоохоронці затримали чоловіка. У його автівці виявили понад 100 згортків з психотропами на 400 тисяч гривень.

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