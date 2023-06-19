На Київщині правоохоронці викрили канал збуту важких наркотиків та зброї

Правоохоронці Білоцерківського управління поліції виявили нарколабораторію і перекрили канал постачання важких наркотиків по всій Україні. Про це повідомила у Facebook пресслужба поліції Київщини.

Зазначається, що виробництво амфетаміну організував 36-річний житель Білоцерківщини. Розповсюджувати психотропи допомагали йому троє місцевих товаришів — 30, 33 та 37 років.

Правоохоронці під час низки обшуків у підпільній лабораторії вилучили майже 30 літрів рідин для виготовлення психотропів. Зокрема, рідкий та порошкоподібний фенілнітропропен, ртуть, а також пів кілограма вже готового амфетаміну.

"Також вилучено обладнання, скляні та пластикові ємності, фольгу, ваги та все необхідне для синтезу, подальшого пакування та збуту психотропних речовин. Вартість вилученого з лабораторії за цінами "чорного ринку" складає майже 400 тисяч гривень",— йдеться у повідомленні.

У прокуратурі поінформували, що за місцями проживання підозрюваних правоохоронці вилучили готівку в національній та іноземній валюті, мобільні телефони, оргтехніку та банківські картки. Також у гаражних приміщеннях виявили арсенал зброї та боєприпасів: 2 корпуси гранати Ф-1, гранату РГД-5, дві рушниці, стартовий пістолет, майже 700 набоїв та штик-ніж.

За ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.

Що відомо про затримання підозрюваних у збуті наркотичних речовин у Києві

У Святошинському районі столиці правоохоронці викрили підозрюваного, який пересилав психотропні речовини поштовими відправленнями, маскуючи їх у пакетах із зерновою кавою.

У Києві у Деснянському районі викрито та повідомлено про підозру шістьом учасникам злочинної групи, які в умовах воєнного стану налагодили розгалужену мережу розповсюдження наркотиків та психотропних речовин оптовими та роздрібними партіями на території міста Києва, Київської області та інших регіонів України.

У київського перехожого вилучили психотропи на два мільйони гривень. Поліцейські зупинили чоловіка для перевірки та виявилось, що він робив закладки на території Святошинського району.

СБУ знешкодила організоване злочинне угруповання, яке займалося збутом важких наркотиків у різних регіонах України. У ході спецоперації у Києві та Черкаській області затримано 8 підозрюваних.

У Святошинському районі Києва підозрюваний вирощував коноплю. Під час обшуку правоохоронці вилучили близько п’яти кілограмів канабісу, пристрої для куріння, а також насіння нарковмісної рослини.