На Київщині правоохоронці викрили канал збуту важких наркотиків та зброї

Правоохоронці Білоцерківського управління поліції виявили нарколабораторію і перекрили канал постачання важких наркотиків по всій Україні. Про це повідомила у Facebook пресслужба поліції Київщини.
Зазначається, що виробництво амфетаміну організував 36-річний житель Білоцерківщини. Розповсюджувати психотропи допомагали йому троє місцевих товаришів — 30, 33 та 37 років.
Правоохоронці під час низки обшуків у підпільній лабораторії вилучили майже 30 літрів рідин для виготовлення психотропів. Зокрема, рідкий та порошкоподібний фенілнітропропенХімічна речовина, яка використовується під час синтезу амфетаміну, ртуть, а також пів кілограма вже готового амфетамінуПсихоактивна речовина, стимулятор центральної нервової системи, є аналогом гормонів адреналіну.
"Також вилучено обладнання, скляні та пластикові ємності, фольгу, ваги та все необхідне для синтезу, подальшого пакування та збуту психотропних речовин. Вартість вилученого з лабораторії за цінами "чорного ринку" складає майже 400 тисяч гривень",— йдеться у повідомленні.
У прокуратурі поінформували, що за місцями проживання підозрюваних правоохоронці вилучили готівку в національній та іноземній валюті, мобільні телефони, оргтехніку та банківські картки. Також у гаражних приміщеннях виявили арсенал зброї та боєприпасів: 2 корпуси гранати Ф-1Ручна осколкова граната Ф-1 — ручна граната дистанційної дії, призначена для ураження живої сили противника в оборонному бою. Кидати гранату можна з різних положень і лише з-за укриття, з бронетранспортера або танку, гранату РГД-5Протипіхотна уламкова ручна граната дистанційної дії, наступального типу. Основне призначення — ураження особового складу супротивника уламками корпусу., дві рушниці, стартовий пістолет, майже 700 набоїв та штик-ніж.
За ч.2 ст.307 Незаконне виготовлення, придбання, зберігання психотропних речовин у великих розмірах з метою збутуКримінального кодексу України підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.
Що відомо про затримання підозрюваних у збуті наркотичних речовин у Києві
У Святошинському районі столиці правоохоронці викрили підозрюваного, який пересилав психотропні речовини поштовими відправленнями, маскуючи їх у пакетах із зерновою кавою.
У Києві у Деснянському районі викрито та повідомлено про підозру шістьом учасникам злочинної групи, які в умовах воєнного стану налагодили розгалужену мережу розповсюдження наркотиків та психотропних речовин оптовими та роздрібними партіями на території міста Києва, Київської області та інших регіонів України.
У київського перехожого вилучили психотропи на два мільйони гривень. Поліцейські зупинили чоловіка для перевірки та виявилось, що він робив закладки на території Святошинського району.
СБУ знешкодила організоване злочинне угруповання, яке займалося збутом важких наркотиків у різних регіонах України. У ході спецоперації у Києві та Черкаській області затримано 8 підозрюваних.
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