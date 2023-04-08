Правоохоронці затримали організаторку та її спільника з наркозасобами, які вони збували по всій країні. Загальна вартість вилученого за цінами "чорного" ринку складає близько 400 000 тисяч гривень. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Києві.

Зазначається, що оперативники управління боротьби з наркозлочинністю Києва викрили двох мешканців Деснянського району, які організували міжрегіональний "бізнес" з продажу наркотиків.

Правоохоронці поінформували, що викрили чоловіка "на гарячому" у відділенні пошти на вулиці Градинській, коли він збирався відправити чергову партію наркотиків клієнтам. Для конспірації він ховав товар у пакетики з-під насіння. Під час слідчих дій встановили й організаторку наркобізнесу, яка продавала заборонене через Інтернет-крамницю.

Вилучені наркотичні засоби Фото: ГУ Нацполіції у Києві

"Ми провели обшук в її помешканні, звідки вилучили майже кілограм наркотичних та психотропних речовин: канабіс, амфетамін та солі Альфа-PVP. За цінами "чорного" ринку сума вилученого складає близько 400 000 тисяч гривень. Крім цього ми виявили зіп-пакети, електронні ваги та інші докази системного збуту наркотиків",— каже слідчий Деснянського управління поліції Віктор Мринський.

Вилучені наркотичні засоби Фото: ГУ Нацполіції у Києві

За його словами, слідчі направили речові докази на проведення відповідних експертиз. Двох наркозбувачів, 1998 років народження, затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.

За ч.3 ст.307 Кримінального кодексу України їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що відомо про затримання підозрюваних у збуті наркотичних речовин у Києві

У Києві у Деснянському районі викрито та повідомлено про підозру шістьом учасникам злочинної групи, які в умовах воєнного стану налагодили розгалужену мережу розповсюдження наркотиків та психотропних речовин оптовими та роздрібними партіями на території міста Києва, Київської області та інших регіонів України.

У київського перехожого вилучили психотропів на два мільйони гривень. Поліцейські зупинили чоловіка для перевірки та виявилось, що він робив закладки на території Святошинського району.

Слідчі Дарницької окружної прокуратури міста Києва затримали двох людей, яких підозрюють у збуті наркотичних засобів на території Києва через месенджер Telegram

СБУ знешкодила організоване злочинне угруповання, яке займалося збутом важких наркотиків у різних регіонах України. У ході спецоперації у Києві та Черкаській області затримано 8 підозрюваних

Читайте також

У жолудях та каві. У Києві вилучили наркотичні препарати на близько 2 млн гривень

Уродженець РФ організував у Києві наркотрафік: вилучили "товар" на 4 млн грн