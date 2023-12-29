У Дніпрі 30 грудня – День жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів

Суботу, 30 грудня, у Дніпрі оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних атак по місту 29 грудня.

Про це повідомили у пресрелізі Дніпровської міської ради, який отримало Суспільне.

За повідомленням, перед міськрадою, а також на будівлях комунальних підприємств, установ, закладів приспустять державні прапори.

Підприємцям та установам рекомендують долучитися до вшанування пам’яті загиблих та вивісити державні стяги з чорними стрічками.

Що відомо про ракетну атаку по Дніпру 29 грудня 2023 року

Вранці 29 грудня Армія РФ атакувала Дніпро ракетами. Зокрема, влучили в торговельний центр та пологовий будинок. Внаслідок атаки загинули шестеро людей, 30 – отримали травми.

Поліція розгорнула мобільний пункт прийому звернень, чиє житло пошкоджено внаслідок ракетної атаки по Дніпру. Він працює у дворі будинків № 7 та № 9 по вулиці Алана Шепарда.

Станом на 19:00 29 грудня через ракетні удари по Дніпру пошкоджено 14 багатоповерхівок, повідомили в обласній поліції. Зокрема відомо про пошкодження 236 квартир. Понівечені також сім приватних будинків, 35 автомобілів, 12 адмінбудівель, три лікарні, сім магазинів та складське приміщення. Правоохоронці прийняли 370 заяв про пошкодження майна. Оглянули 204 квартири, 35 авто та сім приватних будинків.

30 грудня у Дніпрі оголосили Днем жалоби за загиблими.

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