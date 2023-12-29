29 грудня у Свято-Михайлівському соборі Житомира попрощалися з двома загиблими військовими — 28-річним Андрієм Сорочинським та 37-річним Артуром Івановим, які загинули у боях за Україну.

Житомирянин Андрій Сорочинський навчався у 19 школі та закінчив вищий навчальний заклад — Поліський університет. Після завершення навчання працював на підприємстві. З перших днів повномасштабної війни був волонтером. У червні 2022 року Андрій добровільно приєднався до лав Збройних Сил України.

"Після успішного проходження навчання у Франції з військової справи, він повернувся та захищав Україну на східних рубежах. Андрій Францович героїчно загинув під час виконання бойового завдання 6 грудня 2023 року", — сказала директорка міського центру соціальних служб Ольга Юрченко.

Ольга Юрченко, Житомир, 29 грудня 2023 року. Фото: Катерина Тарасюк/Суспільне Житомир

Разом із рідними віддати шану воїну прийшли побратими Андрія Сорочинського, а також колишні колеги та однокласники.

"Ми росли разом, відвідували навчальний заклад від садочка і до одинадцятого класу. Андрій був дуже хорошим, спокійним, тихим та гарно вихованим хлопцем. Дуже шкода, цей біль просто не передати", — розказала однокласниця Андрія Сорочинського Юлія.

Загиблий військовий Андрій Сорочинський, Житомир, 29 грудня 2023 року. Фото: Катерина Тарасюк/Суспільне Житомир

"Спокійний, врівноважений, шкода, що такі Герої йдуть від нас", — сказала вчителька Андрія Сорочинського Анастасія.

"Це була дуже працьовита і спокійна дитина. Ми разом працювали на заводі. Просто не можу повірити, що його вже немає. Хай Бог прийме його душу на небеса", — розказала колега Андрія Сорочинського Анна.

Житомир, 29 грудня 2023 року. Фото: Катерина Тарасюк/Суспільне Житомир

У Андрія Сорочинського залишились дружина, син і мати.

На щиті повернувся ще один житомирянин — Артур Іванов. Директорка міського центру соціальних служб Ольга Юрченко розповіла, що Артур втратив батьків у ранньому віці, і його підтримували рідний брат та бабуся. Працюючи у сфері приватного бізнесу, він також доглядав за своєю літньою бабусею у селі Бистрі. Коли почалася повномасштабна війна, Артур пішов на військову службу.

"Спочатку Артур захищав Україну на північних рубежах, а потім його військовий підрозділ був передислокований на східні рубежі. Він був надзвичайно мужнім та відповідальним воїном і до останнього на високому рівні виконував усі бойові завдання. Артур Сергійович героїчно загинув, захищаючи Донецьку область", — сказала Ольга Юрченко.

Загиблий військовий Артур Іванов, Житомир, 29 грудня 2023 року. Фото: Катерина Тарасюк/Суспільне Житомир

"Був веселий, добрий, чуйний. Дуже жаль, що війна забрала таку людину", — розповіла односельчанка Артура Наталія Іванова.

Наталія, Житомир, 29 грудня 2023 року. Фото: Катерина Тарасюк/Суспільне Житомир

Житомир, 29 грудня 2023 року. Фото: Катерина Тарасюк/Суспільне Житомир

Обох героїв поховали на Смолянському військовому кладовищі.

Вічна слава та світла пам'ять нашим Героям.

Житомир, 29 грудня 2023 року. Фото: Катерина Тарасюк/Суспільне Житомир

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube