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Як на Хмельниччині традиційно святкували Новий рік
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Як на Хмельниччині традиційно святкували Новий рік

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Традиції святкування Нового року на Хмельниччині розвивались упродовж століть. Деякі звичаї збереглися у первинному чи видозміненому вигляді з часів раннього середньовіччя.

Про це розповів провідний науковий співробітник Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Андрій Хоптяр.

За його словами, традиція святкувати Новий рік взимку з’явилась на території Хмельниччини разом з поширенням християнства. До того давні слов’яни відзначали Новий рік у перших числах березня. Це було пов’язано із закінченням зими й початком сезону землеробства.

"Історичне коріння такого святкування сягає традиції відзначати новий рік одразу після дня зимового сонцестояння, 22 грудня, коли день найкоротший. Вечір 31 грудня в народі на Поділлі називався Щедрим вечором. Передноворічну ніч вважали чарівною, тому дівчата ворожили на долю. Наприклад, вивішували ключі за вікно. Якщо вони задзвенять, то наступного року дівчина вийде заміж", — пояснив Андрій Хоптяр.

Провідний науковий співробітник каже, у новорічний вечір на Поділлі був популярним обряд водіння "Маланки".

"Роль "Маланки" виконував переодягнений у жінку чоловік. Деколи з "Маланкою" ходив "Василько", роль якого виконувала переодягнена у чоловіка жінка. Під час обряду "Маланка" заходила в хату під пісню й ніби там прибирала. Насправді могла щось перевернути, десь насмітити, крім того, вкрасти в господарів курку. Люди, які водили "Маланку", співали, танцювали й переодягалися у різних персонажів з вигадливими дерев’яними масками. Цей обряд мав символічне значення, уособлював знищення старого світу й постання нового порядку у прийдешньому році", — зазначив Андрій Хоптяр.

З його слів, крім "Маланки", на Новий рік також було заведено звечора водити "Козу". Для цього хлопець одягав вивернутий кожух, який символізував достаток, і дерев’яну маску з бородою із пряжі.

"З "Козою" також ходили персонажі "Дід", "Баба" та "Лікар". Під час обряду в "Козу" нібито стріляють, але потім "Лікар" її зцілює."Коза" починала танцювати, усіх веселити, зичити щастя й достатку у новому році. Під час дійства його учасники приказували: "Де Коза ходить, там жито родить! Де Коза ногою, там жито копою! Де Коза рогом, там жито стогом!". Цей обряд символізував відродження природи", — розповів Андрій Хоптяр.

Науковець каже, для Хмельниччини, як і для всієї України, традиція прикрашати новорічну ялинку з’явилась у другій половині ХІХ століття. Її оздоблювали яблуками, горіхами й пряниками.

"Традиційним "новорічним деревом" для українців є дідух — це переважно останній сніп з лану, який символізував добробут, щастя, успіх і рясний врожай у новому році", — зазначив Андрій Хоптяр.

За його словами, поряд з дідухом на Хмельниччині вішали солом’яних "павуків" — конструкції із соломи кубічної форми, до яких прикріплювалися такі ж самі менші фігури. Це символізувало зв’язок із предками або сонце.

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