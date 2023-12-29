НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Породіль з пологового будинку Дніпра, куди влучила ракета РФ, спустили в укриття одразу після тривоги
Вторгнення Росії в УкраїнуМЕДИЦИНАРегіониТоп регіонів

Породіль з пологового будинку Дніпра, куди влучила ракета РФ, спустили в укриття одразу після тривоги

Ексклюзивно
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У пологовому будинку Дніпра, куди вранці 29 грудня влучила ракета РФ, усіх породіль спустили в укриття одразу після першого сигналу повітряної тривоги.

З власних джерел Суспільному стало відомо, що завідувачка акушерським відділенням Ірина Кульбач розпорядилася вивести всіх породіль під час першого сигналу тривоги. Поранених серед пацієнток і немовлят немає.

"Коли був сигнал тривоги, всі наші пацієнтки та співробітники перебували в укритті. Зранку народилися чотири дитини, вони з матерями та батьками після вибуху були евакуйовані. Також перебували 12 вагітних. Усі вони зараз вдома у доброму здоров`ї. Я впевнена, що пологовий запрацює найближчим часом, і там народжуватимуться нові українці та українки", — розповіла Ірина Кульбач.

Породіль з пологового будинку Дніпра, куди влучила ракета РФ, спустили в укриття одразу після тривоги
Завідувачка акушерським відділенням Ірина Кульбач. Фото: Суспільне Дніпро

Вона також зазначила, що з усіма евакуйованими породіллями медики тримають зв`язок 24 години на добу.

"Усі почувають себе добре. І ті, які перенесли кесарів розтин, також. Усі новонароджені у задовільному стані", — сказала завідувачка акушерським відділом.

Медпрацівники лікарні під час кожної повітряної тривоги мають чіткий алгоритм дій, каже директор медзакладу Володимир. Саме це, на його думку, допомогло врятувати пацієнтів. Загалом у медзакладі вибито 850 вікон.

"І двері, і дах пошкоджено. пошкоджень дуже багато. Ми готуємося до цього. Ми готувалися до цього. У нас є відповідні інструкції, ми укриття готували. Все ж таки війна йде вже не першй рік", – розповів директор медзакладу Володимир.

Раніше на сторінці пологового будинку в соцмережі повідомили, що загиблих і поранених у медзакладі немає. За інформацією Міністерства охорони здоров`я, пацієнти і медперсонал встигли перейти в укриття.

Що відомо про ракетну атаку по Дніпру 29 грудня

У Дніпрі вранці 29 грудня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Відбулось влучання в торговельний центр.

Внаслідок атаки загинуло шестеро людей, 28 – отримали травми. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, сталася пожежа у торговельному центрі, понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
Удар по Харкову, РФ скликає Радбез ООН через обстріл Бєлгорода. Онлайн Суспільного
Удар по Харкову, РФ скликає засідання Радбезу ООН через обстріл Бєлгорода. 676 день війни. Онлайн Оновлюється
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
харків
У Харкові пролунали вибухи, є поранені та влучання у будинки. Головні новини Харкова та області 30 грудня
Пожежа, обстріли, багатоповерхівка, Херсон
Артобстріл Херсона, дронові атаки Берислава. 675 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Ракетна атака РФ по Києву: загинули 17 людей, 32 постраждали
У Києві кількість загиблих через ракетну атаку РФ зросла до 17
Вже маємо чіткий графік нашої міжнародної роботи в січні — Зеленський
Вже маємо чіткий графік нашої міжнародної роботи в січні — Зеленський
На початок