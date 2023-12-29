У пологовому будинку Дніпра, куди вранці 29 грудня влучила ракета РФ, усіх породіль спустили в укриття одразу після першого сигналу повітряної тривоги.

З власних джерел Суспільному стало відомо, що завідувачка акушерським відділенням Ірина Кульбач розпорядилася вивести всіх породіль під час першого сигналу тривоги. Поранених серед пацієнток і немовлят немає.

"Коли був сигнал тривоги, всі наші пацієнтки та співробітники перебували в укритті. Зранку народилися чотири дитини, вони з матерями та батьками після вибуху були евакуйовані. Також перебували 12 вагітних. Усі вони зараз вдома у доброму здоров`ї. Я впевнена, що пологовий запрацює найближчим часом, і там народжуватимуться нові українці та українки", — розповіла Ірина Кульбач.

Завідувачка акушерським відділенням Ірина Кульбач. Фото: Суспільне Дніпро

Вона також зазначила, що з усіма евакуйованими породіллями медики тримають зв`язок 24 години на добу.

"Усі почувають себе добре. І ті, які перенесли кесарів розтин, також. Усі новонароджені у задовільному стані", — сказала завідувачка акушерським відділом.

Медпрацівники лікарні під час кожної повітряної тривоги мають чіткий алгоритм дій, каже директор медзакладу Володимир. Саме це, на його думку, допомогло врятувати пацієнтів. Загалом у медзакладі вибито 850 вікон.

"І двері, і дах пошкоджено. пошкоджень дуже багато. Ми готуємося до цього. Ми готувалися до цього. У нас є відповідні інструкції, ми укриття готували. Все ж таки війна йде вже не першй рік", – розповів директор медзакладу Володимир.

Раніше на сторінці пологового будинку в соцмережі повідомили, що загиблих і поранених у медзакладі немає. За інформацією Міністерства охорони здоров`я, пацієнти і медперсонал встигли перейти в укриття.

Що відомо про ракетну атаку по Дніпру 29 грудня

У Дніпрі вранці 29 грудня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Відбулось влучання в торговельний центр.

Внаслідок атаки загинуло шестеро людей, 28 – отримали травми. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, сталася пожежа у торговельному центрі, понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок.

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