Прогноз погоди на Івано-Франківщині 30 грудня

30 грудня 2023 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, місцями — невеликий дощ, у горах — з мокрим снігом.
Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.
Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 2-4⁰ тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 10-12⁰ тепла. По області вночі повітря прогріється від 0⁰ до 5⁰ тепла, вдень температура коливатиметься від 7⁰ до 12⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі буде від 3⁰ морозу до 2⁰ тепла, вдень — 0-2⁰ тепла.
Вітер західний — 7-12 м/с, пориви — до 15-20 м/с. Видимість на автошляхах — добра.
Також 30-31 грудня у високогір'ї Івано-Франківської області утримається помірна сніголавинна небезпека ІІ рівняСніговий покрив помірно закріплений тільки на деяких крутих схилах, в інших випадках, як правило, закріплений добре. Сходження лавин ймовірне, зокрема внаслідок високих додаткових навантажень, в основному на крутих схилах вказаних в бюлетені. Великі природні лавини не очікуються. Туристам потрібно ретельно обирати маршрут, особливо на крутих схилах зазначених експозицій і висотних зон..
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