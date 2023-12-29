НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Прогноз погоди на Івано-Франківщині 30 грудня
ПОГОДАРегіони

Прогноз погоди на Івано-Франківщині 30 грудня

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Прогноз погоди на Івано-Франківщині 30 грудня
Фото: Суспільне Рівне

30 грудня 2023 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, місцями — невеликий дощ, у горах — з мокрим снігом.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 2-4⁰ тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 10-12⁰ тепла. По області вночі повітря прогріється від 0⁰ до 5⁰ тепла, вдень температура коливатиметься від 7⁰ до 12⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі буде від 3⁰ морозу до 2⁰ тепла, вдень — 0-2⁰ тепла.

Вітер західний — 7-12 м/с, пориви — до 15-20 м/с. Видимість на автошляхах — добра.

Також 30-31 грудня у високогір'ї Івано-Франківської області утримається помірна сніголавинна небезпека ІІ рівняСніговий покрив помірно закріплений тільки на деяких крутих схилах, в інших випадках, як правило, закріплений добре. Сходження лавин ймовірне, зокрема внаслідок високих додаткових навантажень, в основному на крутих схилах вказаних в бюлетені. Великі природні лавини не очікуються. Туристам потрібно ретельно обирати маршрут, особливо на крутих схилах зазначених експозицій і висотних зон..

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела Важливо

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
Полярне сяйво, паводок та аномально теплий Новий рік: несподіванки 2023 року від природи на Кіровоградщині
Полярне сяйво, паводок та аномально теплий Новий рік: несподіванки 2023 року від природи на Кіровоградщині
Якою буде погода на Івано-Франківщині 31 грудня
Якою буде погода на Івано-Франківщині 31 грудня
саржин яр
До 7º тепла прогнозують синоптики на Харківщині 31 грудня
Дощ, мокрий сніг та до +4° – погода на Сумщині у перші дні нового року
Дощ, мокрий сніг та до +4° – погода на Сумщині у перші дні нового року
На початок