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Відвідало більше дітей, ніж торік: скільки грошей заробили у Резиденції Святого Миколая в Чернівцях
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Відвідало більше дітей, ніж торік: скільки грошей заробили у Резиденції Святого Миколая в Чернівцях

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Відвідало більше дітей, ніж торік: скільки грошей заробили у Резиденції Святого Миколая в Чернівцях
Фото: Суспільне Чернівці

У Чернівцях цьогоріч Резиденцію Святого Миколая у музеї просто неба відвідали майже 4 тисячі дітей. Вхід був платним – так заробили орієнтовно 250 тисяч гривень. Ці гроші планують витратити на розвиток закладу та утримання музейних об'єктів.

Про це у коментарі Суспільному повідомив директор обласного музею архітектури та побуту Іван Пілат.

У перший день роботи резиденцію відвідали 80 дітей, а загалом на зустріч зі Святим Миколаєм прийшли майже 4 тисячі. Це на 500 дітей більше, ніж торік.

Цьогоріч ролі Святих Миколаїв виконували актор Олег Колінківський та заслужений артист України Мирослав Маковійчук, який грав роль батька головного героя у фільмі "Памфір".

Раніше Суспільне розповідало у відео, як працювала Резиденція Святого Миколая у музеї:

Резиденція Миколая працювала з 1 до 23 грудня. Її облаштували в одному з будинків у музеї просто неба. Там діти могли розповісти Миколаю вірш, поспілкуватись з ним та отримати подарунок.

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