У Кропивницькому попрощалися з молодшим сержантом Дмитром Цишевським. Боєць загинув 24 грудня під час виконання бойового завдання поблизу села Сріблянка Бахмутського району Донецької області.

За інформацією від керівника пресслужби міськради Сергія Якуніна, загиблий був командиром відділення батальйону оперативного призначення Національної гвардії України.

Дмитро Цишевський народився 29 лютого 2000 року в Кропивницькому. Закінчив Класичну гімназію, потім здобув професію автослюсаря. Дуже любив спорт, займався воркаутом.

Поховали військового на Алеї почесних воїнських поховань Далекоcхідного кладовища. Фото: Кропивницької міськради

У 2019 році Дмитро став до лав Збройних сил України. Через рік підписав контракт. Мав державні відзнаки за оборону України. Повномасштабна війна застала бійця у Донецькій області на посаді командира відділення.

"Дмитро завжди був товариським, з будь-ким міг знайти спільну мову. Веселий, завжди знав, що все витримає, завжди жартував, навіть у найскладніших ситуаціях. Пішов боронити Україну, свою сім’ю та наше майбутнє", – сказала дружина захисника Валерія.

У чоловіка залишились дружина, батьки та молодша сестра. Фото: Кропивницької міськради

Поховали військового на Алеї почесних воїнських поховань Далекосхідного кладовища. У нього залишились дружина, батьки та молодша сестра.