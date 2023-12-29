НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Полтаві передали нагороди родинам загиблих воїнів: фоторепортаж
Пам'ятьВторгнення Росії в УкраїнуЗСУРегіони

У Полтаві передали нагороди родинам загиблих воїнів: фоторепортаж

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Рідні загиблих на війні полтавців отримали нагороди 29 грудня 2023
Фото з нагородження 29 грудня 2023-го року у Полтаві. Фото: Суспільне Полтава

29 грудня у сесійній залі Полтавської міської ради рідним загиблих захисників України передали державні нагороди. Подробиці у фоторепортажі Суспільного.

Нагородження влаштували перед сесією Полтавської міської ради. Рідним передали відзнаки 15 загиблих воїнів.

Орденами "За мужність" ІІІ ступеня посмертно були нагороджені Юліан Матвійчук, Олексій Крижанівський, Іван Павлов, Іван Андрієць, Назар Сапаров, Максим Остяк, Вячеслав Хорольський, а також Павло Обіход, Іван Яресько, Юрій Боженко та Роман Твердохліб.

1
Нагородження у Полтаві 29 грудня 2023-го року Фото: Суспільне Полтава
1
Нагородження у Полтаві 29 грудня 2023-го року Фото: Суспільне Полтава
1
Нагородження у Полтаві 29 грудня 2023-го року Фото: Суспільне Полтава
1
Нагородження у Полтаві 29 грудня 2023-го року Фото: Суспільне Полтава
1
Нагородження у Полтаві 29 грудня 2023-го року Фото: Суспільне Полтава

Орден "Богдана Хмельницького" ІІІ ступеня посмертно був присвоєний Максиму Коростелю, а медалі "За військову службу Україні" посмертно ― Ярославу Капліну та Євгенію Перепелиці. Нагрудним знаком Полтавської обласної ради "За вірність народу України" І ступеня посмертно нагородили Артема Артеменка.

1
Нагородження у Полтаві 29 грудня 2023-го року
1
Нагородження у Полтаві 29 грудня 2023-го року
1
Нагородження у Полтаві 29 грудня 2023-го року
1
Нагородження у Полтаві 29 грудня 2023-го року
1
Нагородження у Полтаві 29 грудня 2023-го року
1
Нагородження у Полтаві 29 грудня 2023-го року

Також відзнаки передали особисто ще трьом воїнам. Зокрема, орден "Богдана Хмельницького" ІІІ ступеня отримав Віктор Передерій, медаль "Захиснику Вітчизни" ― В’ячеслав Сєверінов, а відзнаку Міноборони ― медаль "За поранення" ― Олексій Фоменко.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела Важливо

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
Таблиці з іменами загиблих бійців у храмі-пантеоні. Грудень, 2023
"Після похорону чоловіка не могла говорити": рідні про бійців, чиї імена вписані у храмі-пантеоні на Тернопільщині
&quot;Замість того, щоб їхати на УЗД дитини, я поїхала отримувати похоронку&quot; – спогади про сумчанина Дмитра Буйвала
"Замість того, щоб їхати на УЗД дитини, я поїхала отримувати похоронку" – спогади про сумчанина Дмитра Буйвала
Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній освячує храм-пантеон. Грудень, 2023
На Тернопільщині освятили Всеукраїнський храм-пантеон в пам’ять про загиблих бійців
станіслав метро партала, балакірєва, вулиця патрали
У Харкові з'явилася вулиця Станіслава Партали — харків'янина, який боронив Маріуполь
На початок