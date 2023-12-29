У Полтаві передали нагороди родинам загиблих воїнів: фоторепортаж

29 грудня у сесійній залі Полтавської міської ради рідним загиблих захисників України передали державні нагороди. Подробиці у фоторепортажі Суспільного.

Нагородження влаштували перед сесією Полтавської міської ради. Рідним передали відзнаки 15 загиблих воїнів.

Орденами "За мужність" ІІІ ступеня посмертно були нагороджені Юліан Матвійчук, Олексій Крижанівський, Іван Павлов, Іван Андрієць, Назар Сапаров, Максим Остяк, Вячеслав Хорольський, а також Павло Обіход, Іван Яресько, Юрій Боженко та Роман Твердохліб.

Нагородження у Полтаві 29 грудня 2023-го року Фото: Суспільне Полтава Нагородження у Полтаві 29 грудня 2023-го року Фото: Суспільне Полтава Нагородження у Полтаві 29 грудня 2023-го року Фото: Суспільне Полтава Нагородження у Полтаві 29 грудня 2023-го року Фото: Суспільне Полтава Нагородження у Полтаві 29 грудня 2023-го року Фото: Суспільне Полтава

Орден "Богдана Хмельницького" ІІІ ступеня посмертно був присвоєний Максиму Коростелю, а медалі "За військову службу Україні" посмертно ― Ярославу Капліну та Євгенію Перепелиці. Нагрудним знаком Полтавської обласної ради "За вірність народу України" І ступеня посмертно нагородили Артема Артеменка.

Нагородження у Полтаві 29 грудня 2023-го року Нагородження у Полтаві 29 грудня 2023-го року Нагородження у Полтаві 29 грудня 2023-го року Нагородження у Полтаві 29 грудня 2023-го року Нагородження у Полтаві 29 грудня 2023-го року Нагородження у Полтаві 29 грудня 2023-го року

Також відзнаки передали особисто ще трьом воїнам. Зокрема, орден "Богдана Хмельницького" ІІІ ступеня отримав Віктор Передерій, медаль "Захиснику Вітчизни" ― В’ячеслав Сєверінов, а відзнаку Міноборони ― медаль "За поранення" ― Олексій Фоменко.

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