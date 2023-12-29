НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Розвідники 102 бригади нищать російську піхоту і техніку у пам'ять про полеглого командира Руслана Данка
Вторгнення Росії в УкраїнуДронПам'ятьАРМІЯРегіони

Розвідники 102 бригади нищать російську піхоту і техніку у пам'ять про полеглого командира Руслана Данка

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Розвідники 102 бригади нищать російську піхоту і техніку у пам'ять про полеглого командира Руслана Данка
Розвідники показали, як нищать російську піхоту на Запоріжжі. Скриншот з відео аероровіздника 102 бригади на позивний Чорногора

Розвідники 102 окремої бригади з Івано-Франківщини за допомогою FPV-дронів нищать російську піхоту і техніку на Запорізькому напрямку у пам'ять про полеглого командира Руслана Данка на позивний Тренер.

Про це Суспільному розповів побратим загиблого воїна на псевдо Чорногора.

Окрім того, бійці збирають гроші для взводу розвідки, де Руслан Данко був командиром. Зокрема, військові розігрують різні "сувеніри":

  • за донат 50 тисяч гривень — російський дрон;
  • за донат 20 тисяч гривень — шеврони;
  • за донат 3 500 гривень — інші "сувеніри".

Реквізити — у дописі аеророзвідника Чорногори:

Що відомо про розвідника Руслана Данка на позивний Тренер

Руслан Данко народився 5 липня 1990 року в селі Смодна Косівського району. У 2012 році чоловік закінчив Національну академію внутрішніх справ. Був кандидатом у майстри спорту та тренером з греко-римської боротьби й змішаних єдиноборств.

Руслан Данко
Руслан Данко був тренером з греко-римської боротьби й змішаних єдиноборств. Фото: Facebook/Руслан Данко

25 лютого 2022 року Руслан Данко став на захист країни у складі 74 батальйону 102 окремої бригади імені Дмитра Вітовського. Спочатку служив командиром взводу вогневої підтримки, згодом — очолив розвідувальний взвод.

Свою історію воїн розповідав Суспільному.

Старший лейтенант Руслан Данко прийняв свій останній бій 23 лютого 2024 року в Запорізькій області. Командир прикривав відхід однієї з бойових груп і загинув через влучання російського "дрона-камікадзе". У нього залишилися мати, дружина і п'ятирічний син.

Руслан Данко, позивний Тренер, 102 бригада
Руслан Данко був командиром розвідувального взводу 102 окремої бригади. Фото: Facebook/НОК України та олімпійська команда

29 лютого 2024 на сайті президента України зареєстрували електронну петицію про присвоєння Руслану Данку звання "Герой України" посмертно. Підписати петицію можна за посиланням.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Вибори в РФ
Парламентарі 20 країн зробили заяву щодо "виборів" президента РФ на ТОТ України

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
На Сумщині 5 людей поранено через обстріли з боку РФ
На Сумщині 5 людей поранено через обстріли з боку РФ
Головні новини Харкова та області 14 березня: влучання по Харкову та передмістю, пожежі через підпал сухостою
Головні новини Харкова та області 14 березня: влучання по Харкову та передмістю, пожежі через підпал сухостою
Заяви Макрона про відправку військ в Україну є корисними — французький генерал
Заяви Макрона про відправку військ в Україну є корисними — французький генерал
Атака &quot;шахедів&quot; на Хмельниччину 14 березня: що відомо
Атака "шахедів" на Хмельниччину 14 березня: що відомо
На початок