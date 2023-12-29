Розвідники 102 окремої бригади з Івано-Франківщини за допомогою FPV-дронів нищать російську піхоту і техніку на Запорізькому напрямку у пам'ять про полеглого командира Руслана Данка на позивний Тренер.

Про це Суспільному розповів побратим загиблого воїна на псевдо Чорногора.

Окрім того, бійці збирають гроші для взводу розвідки, де Руслан Данко був командиром. Зокрема, військові розігрують різні "сувеніри":

за донат 50 тисяч гривень — російський дрон;

за донат 20 тисяч гривень — шеврони;

за донат 3 500 гривень — інші "сувеніри".

Реквізити — у дописі аеророзвідника Чорногори:

Що відомо про розвідника Руслана Данка на позивний Тренер

Руслан Данко народився 5 липня 1990 року в селі Смодна Косівського району. У 2012 році чоловік закінчив Національну академію внутрішніх справ. Був кандидатом у майстри спорту та тренером з греко-римської боротьби й змішаних єдиноборств.

Руслан Данко був тренером з греко-римської боротьби й змішаних єдиноборств. Фото: Facebook/Руслан Данко

25 лютого 2022 року Руслан Данко став на захист країни у складі 74 батальйону 102 окремої бригади імені Дмитра Вітовського. Спочатку служив командиром взводу вогневої підтримки, згодом — очолив розвідувальний взвод.

Свою історію воїн розповідав Суспільному.

Старший лейтенант Руслан Данко прийняв свій останній бій 23 лютого 2024 року в Запорізькій області. Командир прикривав відхід однієї з бойових груп і загинув через влучання російського "дрона-камікадзе". У нього залишилися мати, дружина і п'ятирічний син.

Руслан Данко був командиром розвідувального взводу 102 окремої бригади. Фото: Facebook/НОК України та олімпійська команда

29 лютого 2024 на сайті президента України зареєстрували електронну петицію про присвоєння Руслану Данку звання "Герой України" посмертно. Підписати петицію можна за посиланням.

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