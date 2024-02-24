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На війні загинув розвідник, тренер з єдиноборств з Івано-Франківщини Руслан Данко
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На війні загинув розвідник, тренер з єдиноборств з Івано-Франківщини Руслан Данко

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Загинув розвідник Руслан Данко
Фото: колаж Суспільне Івано-Франківськ

На війні 23 лютого 2024 року поліг командир розвідувального взводу, тренер з єдиноборств з Івано-Франківщини Руслан Данко.

Про загибель військовослужбовця на Facebook-сторінці написав народний депутат Жан Беленюк.

Руслан Данко жив у Косові на Франківщині. Чоловік записався у військо на другий день повномасштабної війни. Він служив у 102 окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ. На фронті мав позивний Тренер.

"Чергова важка втрата для всієї борцівської родини... Вчора на війні з ворогом загинув наш друг і колега, борець греко-римського стилю Руслан Данко, позивний Тренер… Знаю особисто Руслана дуже давно... Сильний борець, який до повномасштабного вторгнення вирішив для себе стати тренером і виховувати майбутнє боротьби Франківщини! Справжній герой!" — пише Жан Беленюк.

Крайні два роки перед повномасштабним вторгненням чоловік був тренером з єдиноборств. Свою історію Руслан Данко розповідав Суспільному.

"Ти маєш бути зосередженим, пильним, цілеспрямованим та інтелектуально розвинутим, вміти підслуховувати, виявляти, спостерігати. З аеророзвідкою так само. Ти працюєш зі звичайними безпілотниками, але через ворожий РЕБ та антидронові рушниці є ймовірність їх втратити. Коли розвідник не зібраний, йому це не личить", — так пояснював Руслан Данко на позивний Тренер специфіку своєї служби на фронті.

На Facebook-сторінці Косівської дитячої юнацько-спортивної школи "Гірське орлятко" також висловили співчуття через загибель їхнього тренера.

"23 лютого прилетіла з далекого сходу сумна звістка та сповістила, що на 33 році життя перестало битися серце тренера-викладача відділення греко-римської боротьби Данка Руслана. Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас!" — йдеться у дописі.

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