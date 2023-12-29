Кіровоградська область втратила на війні з РФ сержанта Станіслава Дитуну з Бобринця, солдата Руслан Кацан з Гайворона та солдата Володимира Коваленка з Дмитрівки.

25 грудня на війні з РФ загинув сержант Національної гвардії України Станіслав Дитуна з міста Бобринець Кропивницького району. За інформацією заступниці директора бобринецького ліцею №1 Наталії Кунашенко, боєць мав позивний "Дитуха". Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну брав участь у боях за Маріуполь, захищав Запорізький напрямок. Станіслав є випускником бобринецьких ліцею №1 та аграрного коледжу. Серед його нагород — медаль Нацгвардії України "За стійкість та незламність", медаль "За розвиток Запорізького краю" та нагрудний знак "Ветеран війни".

Станіслав Дитуна. Фото: Facebook Наталії Кунашенко

26 грудня біля селища Куп’янськ-Вузловий на Харківщині внаслідок вогнепального поранення голови загинув командир відділення безпілотних авіаційних комплексів розвідувального взводу механізованого батальйону, солдат Руслан Кацан з міста Гайворон Голованівського району. За інформацією голови громади Романа Волуйка, боєць народився 22 березня 1989 року, навчався у гайворонській школі №3 та 169-му навчальному центрі "Десна" імені князя Ярослава Мудрого. Після навчання працював у патрульній службі Києва та в охоронній службі в Одесі.

У період з 2015-го по 2017 рік брав участь в Антитерористичній операції на сході України, отримав відзнаки "Учасник АТО" та "Ветеран війни. Учасник бойових дій". З початком повномасштабного вторгнення РФ знову став на захист України: служив на блокпосту в Гайвороні, поки його не мобілізували до 57-ої окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка. Руслан Кацан брав участь в обороні Чернігова, воював на Херсонському напрямку, де його підрозділ розбила російська армія. Боєць продовжив службу у складі 41-го батальйону на Куп'янському напрямку.

Руслан Кацан. Фото: Facebook Гайворонської міської ради

Біля села Іванівка Куп'янського району на Харківщині загинув старший стрілець-оператор механізованого батальону, солдат Володимир Коваленко, 1974 року народження, із села Дмитрівка Кропивницького району. За інформацією голови громади Наталії Стиркуль, у бійця залишились дружина й син. Про дату, час та місце прощання повідомлять додатково.