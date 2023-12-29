Зросла кількість травмованих внаслідок російської атаки — Юрій Малашко

За уточненими даними зросла кількість поранених, також під завалами може знаходиться ще один чоловік, розповів очільник ЗОВА Юрій Малашко:

"Дві жінки загинули, тіла ще двох людей не встановлені. Поранення отримали 12 людей, з них дві людини перебувають у вкрай тяжкому стані, інші — в легкій формі. Ще одна людина може знаходиться під завалами", — повідомив очільник ЗОВА Юрій Малашко.

Юрій Малашко, голова Запорізької ОВА, 29.12.2023. Фото: ЗОВА

Також посадовець повідомив, що вже отримали понад 120 звернень від жителів Запоріжжя і Запорізькому району.

"Деякі ракети не потрапили, впали біля будинків, і по дорогах. Якщо говорити про місто Запоріжжя — будемо розселяти всіх людей, в яких будинки пошкоджені, в місця компактного проживання, будемо надавати також, наскільки я знаю, грошову допомогу, і допомогу на відновлення, у разі якщо це можливо зробити", — зазначив керівник Запорізької ОВА.