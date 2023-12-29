Дев'ять загиблих та 13 поранених - Нацполіція
За оновленими даними армія РФ завдала удару по Запоріжжю ракетами типу "Циркон" та "Х-101". Одна з них влучила у приватний сектор, зруйнувавши вщент два житлових будинки. Влучання інших прийшлися по об’єктах інфраструктури та відкритих ділянках місцевості.
Станом на зараз: дев’ять людей загиблі та 13 поранені, повідомили у Нацполіції.
У Запоріжжі тривають роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу
За уточненими даними внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю пошкоджень зазнали: інфраструктурний обʼєкт, 29 багатоповерхівок, 11 приватних будинків, дві школи, два дитсадка та медзаклад. Пошуково-рятувальні роботи тривають, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
Очевидці про ранкову ракетну атаку РФ по Запоріжжю
Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з очевидцями, мешканцями однієї з багатоповерхівок, що зазнала найбільших руйнувань.
Також кореспонденти поспілкувалися і з мешканцями приватного сектору.
Кількість загиблих зросла до восьми людей — Малашко
У Запоріжжі кількість загиблих внаслідок ракетної атаки РФ зросла до восьми людей, повідомив очільник ЗОВА Юрій Малашко.
12 ракетних ударів завдала армія РФ по Запоріжжю та Запорізькому району — Нацполіція
Станом на 16:25 встановлені місця 12 ракетних ударів армії РФ по території Запоріжжя та Запорізького району.
"З-під завалів деблоковані тіла трьох громадян і рештки тіла невстановленої людини. Наразі поліцейські криміналісти за ДНК-профілем ідентифікують особу загиблого У результаті влучання по об’єкту промислової інфраструктури загинули ще четверо людей. Загалом наразі відомо про сімох загиблих громадян та 13 поранених", — повідомили у Нацполіції.
Кількість загиблих зросла до семи людей, травмованих до 13 — Малашко
У Запоріжжі кількість загиблих внаслідок ракетної атаки РФ зросла до семи людей, кількість поранених зросла до 13, повідомив очільник ЗОВА Юрій Малашко.
Відновлено рух транспорту автомобільною дорогою державного значення на Запоріжжі — Патрульна поліція
Відновлено рух транспорту автомобільною дорогою державного значення Н-15 Запоріжжя — Донецьк, повідомили у Патрульній поліції області.
Серед загиблих внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя є вчителька початкових класів — Лісовий
Міністр освіти України Оксен Лісовий повідомив на своїй Facebook-cторінці, що внаслідок масованого російського ракетного обстрілу загинула 53-річна освітянка:
"Серед жертв — 53-річна вчителька початкових класів з Запоріжжя, яка більшу частину життя присвятила роботі в школі. Щирі співчуття рідним та близьким. Це трагедія для всієї освітянської родини", — повідомив Оксен Лісовий.
Кількість загиблих зросла до шести людей — Малашко
У Запоріжжі кількість загиблих внаслідок ракетної атаки РФ зросла до шести людей, повідомив очільник ЗОВА Юрій Малашко.
Через ліквідацію наслідків ранкової атаки РФ перекрито рух транспорту автомобільною дорогою державного значення — Патрульна поліція
Частково перекрито рух транспорту автомобільною дорогою державного значення Н-15 Запоріжжя — Донецьк, через ліквідацію наслідків ранкової ракетної атаки РФ.
Обʼїзд буде здійснюватися місцевою автомобільною дорогою через селища Матвіївка з виїздом на автомобільну дорогу М-18, попередили у Патрульній поліції області.
Зросла кількість травмованих внаслідок російської атаки — Юрій Малашко
За уточненими даними зросла кількість поранених, також під завалами може знаходиться ще один чоловік, розповів очільник ЗОВА Юрій Малашко:
"Дві жінки загинули, тіла ще двох людей не встановлені. Поранення отримали 12 людей, з них дві людини перебувають у вкрай тяжкому стані, інші — в легкій формі. Ще одна людина може знаходиться під завалами", — повідомив очільник ЗОВА Юрій Малашко.
Також посадовець повідомив, що вже отримали понад 120 звернень від жителів Запоріжжя і Запорізькому району.
"Деякі ракети не потрапили, впали біля будинків, і по дорогах. Якщо говорити про місто Запоріжжя — будемо розселяти всіх людей, в яких будинки пошкоджені, в місця компактного проживання, будемо надавати також, наскільки я знаю, грошову допомогу, і допомогу на відновлення, у разі якщо це можливо зробити", — зазначив керівник Запорізької ОВА.
Міські служби ліквідовують наслідки ракетної атаки РФ — Куртєв
У Запоріжжі міські служби ліквідовують наслідки ракетної атаки РФ: розбирають завали, закривають пошкоджені у багатоповерхівках вікна листами OSB, прибирають будівельне сміття.
Про це повідомив у своєму каналі Telegram секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
У міськраді нагадали, що якщо ваша оселя зазнала пошкоджень, повідомити про це можна за телефоном 15-80 (зі стаціонарних) чи з мобільних (061) 787 15 80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80.
Кількість загиблих зросла до чотирьох людей — Малашко
У Запоріжжі кількість загиблих внаслідок масованої російської атаки зросла до чотирьох людей, повідомив очільник ЗОВА Юрій Малашко.
Нацполіція про наслідки ракетної атаки по Запоріжжю
Сьогодні, 29 грудня, російська армія завдала по Запоріжжю 10 ракетних ударів (тип ракет встановлюється). Одна з ракет влучила у приватний сектор, зруйнувавши вщент два житлових будинки, повідомили у Нацполіції.
Анатолій Куртєв розповів про руйнування цивільної інфрастурктури внаслідок ракетної атаки по Запоріжжю
Анатолій Куртєв повідомив, що станом на зараз співробітники соціальних служб та райадміністрацій роблять обхід та збирають інформацію скільки будинків в цьому районі Запоріжжя зазнали руйнувань внаслідок російської атаки.
"Загалом вже відомо, що пошкоджено: один приватний будинок, два домогосподарства, 20 багатоповерхівок та три освітніх заклади", — повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
Зросла кількість жертв внаслідок ракетної атаки по Запоріжжю
Кількість загиблих внаслідок російської ракетної атаки збільшилася до двох. "Рятувальники, які проводять пошуково-рятувальну операцію на місці обстрілу, дістали з-під завалів приватного будинку тіло ще однієї жінки", — повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.
Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв про наслідки обстрілів
Внаслідок ракетної атаки руйнувань зазнало одне з місцевих підприємств, зруйновано приватний будинок. Також вибиті вікна у 19 багатоповерхівках, двох закладах освіти й у медичному закладі. Окрім того, пошкоджень зазнали близько 20 гаражів, автозаправочна станція і будівля готелю, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у своєму Telegram-каналі.
Очільник ЗОВА Юрій Малашко про наслідки обстрілів
Одна людина загинула та десятеро поранені внаслідок масованого ракетного удару армії РФ по Запоріжжю.
"Цілями ворога стали території кількох підприємств міста. Одна з ракет влучила по відкритій місцевості, ще одна зруйнувала приватний будинок. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені багатоповерхівки в одному з районів міста", — повідомив очільник ЗОВА Юрій Малашко.
Також за словами посадовця на місцях працюють оперативні служби.
"Одну з російських ракет збили засобами ППО в Запорізькому районі", — зазначив керівник ЗОВА.
Інформація щодо всіх місць влучань, руйнувань та постраждалих уточнюється.
МОЗ України про поранених внаслідок ракетної атаки по Запоріжжю
"Станом на 9:00 є 10 поранених, двоє з них у важкому стані. Під завалами однієї з будівель лишаються люди", — повідомили на Facebook-сторінці міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України.
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