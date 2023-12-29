Сьогодні вранці, 29 грудня, армія РФ завдала масованого ракетного удару по території Запоріжжя. Внаслідок обстрілу дев'ятеро людей загинули та 13 поранені. Руйнувань зазнали об'єкти цивільної та критичної інфраструктури міста.

Кореспонденти Суспільного Запоріжжя поспілкувалися з очевидцями, мешканцями однієї з багатоповерхівок, що зазнала найбільших руйнувань.

Євген, один із мешканців пошкодженого будинку, розповів: коли пролунав вибух, він ще спав:

Євген, один із мешканців пошкодженого будинку. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Яскраве світло і накрило склом. Покоцало ноги, руки трохи. Я впав з ліжка і лежав, не знав що робити, а потім в коридор. Там пробув пів години, а після знову були вибухи. За дві години вже закрили вікна".

Катерина та Олександр — подружжя, мешканці пошкодженого будинку кажуть, що від вибуху у квартирі повибивало всі вікна та вибило балкон:

Катерина та Олександр — подружжя, жителі пошкодженого будинку. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Я одразу прокинулась, кажу: вставай, дуже гучно. Вже шафа трошки так погуляла. Другий раз бахнуло — я тільки дійшла до комори, і все, в мене там спалах, щось горить. Там де я лежала, туди і впали вікна. Перелякалася кішка від вибуху. По хаті шукали її пів дня, після кожного прильоту тікала".

Катерина, жителька пошкодженого будинку, з кішкою. Фото: Суспільне Запоріжжя

Світлана Прокопенко, жителька пошкодженого будинку каже: коли пролунав вибух, хотіла вийти, але у квартирі заклинило двері:

Світлана Прокопенко, жителька пошкодженого будинку. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Сусіди мені допомогли вийти. Потім другий вибух і все посипалось: вікна, на балконі, все. Там діри. Чоловік повісив килим на балкон, бо ми знаємо, що якщо уламки — все посиплеться. І це мене врятувало. Я дуже злякалася. У мене все тремтить".

Наслідки масованого обстрілу Запоріжжя, 29.12.2023. Фото: Суспільне Запоріжжя

Вирва біля багатоповерхівки, що утворилася внаслідок обстрілу РФ, Запоріжжя, 29.12.2023. Фото: Суспільне Запоріжжя

Наслідки масованого обстрілу Запоріжжя, 29.12.2023. Фото: Суспільне Запоріжжя

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