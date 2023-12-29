Зранку 29 грудня російські військові здійснили ракетну атаку по Запоріжжю. Дев'ятеро людей загинули та 13 поранені, двоє з них у важкому стані. Руйнувань зазнали об'єкти цивільної інфраструктури.

Кореспонденти Суспільного Запоріжжя побували на місці події та поспілкувалися з очевидцями.

Алла — місцева жителька каже, почула гучний вибух, коли була вдома:

Алла, місцева жителька. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Жахливий просто вибух, ми не зрозуміли де це. Мені онук каже, бабусю, це у вас поряд. Чоловік пішов дивитись. Поряд наші друзі живуть і ось таке лихо. А поряд два будинки повністю знесли. Це жахливо. Ракета не обирає до кого прилетіти. Ракета потрапила прямо у двір".

Віктор Чугунов — житель Запоріжжя каже: на момент обстрілу сидів на кухні, пив чай:

Віктор Чугунов, житель Запоріжжя. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Я вперше чув такий вибух. Ми тут живемо з жінкою. У сусідів пошкоджена веранда. Розбирають завали зараз. До інструменту дістатися потрібно, добратися в сарай потрібно, там теж все розвалено. У хаті з одного боку побило шибки, стеля посипалася, труба впала".

Павло Суслов, житель сусіднього будинку, прибирає сміття, яке прилетіло на подвір'я після обстрілу:

Павло Суслов, місцевий житель. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Злякатись — не злякався, а вибухи чув. Вдома все ціле".

За словами секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, наразі працюють соціальні служби, робота буде тривати цілий день і ніч, у разі необхідності:

Анатолій Куртєв, секретар Запорізької міськради. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Працюють соціальні служби, райадміністрації, зараз будуть робити обхід, будуть дивитися скільки ще будинків у цьому районі пошкоджено. Загалом пошкоджено один приватний будинок, два домогосподарства, 20 багатоповерхівок, повилітали вікна, зараз дивимося, я вважаю, що буде більше. Плюс ще трі освітніх заклади постраждали".

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