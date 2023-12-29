29 грудня у Чернівецькій області прощаються з трьома військовими, які загинули на російсько-українській війні, – Андрієм Федіним, Петром Досяком та Сергієм Черновим.

Про це на сторінці обласної ради у Facebook.

Андрій Федін мав звання старшого солдата та служив у військовій частині А0998. Він загинув 23 грудня на Донеччині, повідомив у Facebook депутат Мамаївської сільради Роман Рудик. Федіну був 41 рік. З ним прощаються о 10:00 у селі Шипинці.

Солдат Петро Досяк служив у військовій частині А4128. До повномасштабного вторгнення працював майстром з виготовлення дерев'яних виробів. Загинув 25 грудня на Донеччині. Чоловіку було 34 роки, повідомили на Facebook-сторінці Сокирянської міськради. З бійцем прощаються о 10:00 в селі Шебутинці.

Із солдатом Сергієм Черновим, воїном військової частини А4699, прощання відбудеться об 11:00 на Центральному кладовищі в Чернівцях.

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