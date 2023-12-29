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У Херсоні попрощалися із загиблим військовим Сергієм Колєсніком
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У Херсоні попрощалися із загиблим військовим Сергієм Колєсніком

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У Херсоні 29 грудня 2023 року попрощалися із загиблим військовим, сержантом Сергієм Колєсніком. В останню путь його провели рідні, місцеві жителі та побратими.

До повномасштабного вторгнення Сергій Колєснік працював електрозварювальником. Під час окупації Херсона залишався у місті. Після звільнення міста — кілька місяців працював у Товаристві Червоного Хреста України. Потім вирішив приєднатись до лав ЗСУ, розказує родич загиблого Сергій Варакута.

"Він пішов влітку до лав ЗСУ і два тижні назад загинув під Куп’янськом", — сказав родич.

Херсон прощання Сергій Колєснік
Херсон. Люди схилились перед тілом загиблого Сергія Колєсніка, 29 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Херсон

"Він пішов туди, де найважчі бої, де непроста ситуація і де справжнє пекло бойових дій. Але він є ангелом-охоронцем, який з небес буде спостерігати за нами", — говорить заступник голови Херсонської ОВА Володимир Клюцевський.

Сержанту Сергію Колєсніку було 53 роки. Поховали військовослужбовця на кладовищі селища Геологів.

Херсон прощання Сергій Колєснік
Херсон. Рідні прощаються із загиблим військовим Сергієм Колєсніком, 29 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Херсон

Також 29 грудня 2023 року на Херсонщині попрощались із загиблим на війні бійцем Миколою Петяком.

У Херсоні 21 грудня 2023 року попрощалися із загиблими на війні 48-річним Миколою Колесником та 31-річним Володимиром Бабенком.

На Донецькому напрямку 8 листопада 2023 року загинув житель Осокорівки на Херсонщині, військовий Юрій Матвійчук.

Під час виконання бойового завдання в Донецькій області 29 листопада загинув український військовослужбовець з села Хрещенівка Херсонської області Юрій Стецюк.

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