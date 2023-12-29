Внаслідок вибухів у Харкові та ракетних ударів РФ 29 грудня загинула людина, ще семеро зазнали поранень та перебувають у лікарні.

Про це повідомив у нацмарафоні Ігор Терехов.

"У лікарні перебувають семеро поранених, одна людина, на жаль, загинула. Зараз рятувальники розбирають завали", — сказав Терехов.

За його словами, внаслідок ударів пошкоджені будівлі лікарні, школи, житлові будинки, відділення Нової пошти, виробничі підприємства.

"Окупанти били по Харкову ракетами С-300, також зафіксовані влучання ракетами Х-22. Повітряна тривога пролунала о 3:30, у людей була можливість сховатися. Але час дольоту ракет С-300 до Харкова — 40 секунд, тому повітряні тривоги лунають часто після того, як були влучання", — сказав міський голова.

За даними керівника ОВА Синєгубова, загиблому — близько 35 років. Один з восьми поранених отримав допомогу на місці, його не ушпиталили. Двоє з семи поранених перебувають у тяжкому стані, повідомила речниця Харківської ОВА Олена Шаповал.

О 09:19 стало відомо, що кількість поранених внаслідок ракетних ударів РФ по Харкову збільшилася до 11, повідомив керівник ОВА Синєгубов.

Що відомо про вибухи у Харкові вранці 29 грудня

У Харкові 29 грудня чули щонайменше вісім вибухів. Перший пролунав о 05:01, сьомий — о 05:17, восьмий — о 5:22. Повітряна тривога у Харкові та області була оголошена з 03:55.

Харків під час першого ракетного удару 29 грудня обстріляли двома видами ракет — С-300 та Х-22, повідомив попередні дані міський голова Ігор Терехов. Відомо про вісім влучань, попередньо, у Київському та Холодногірському районах — інформацію уточнюють.

"Є певні проблеми з подачею електрики для транспорту, але наші фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Поки ж залучили тролейбуси на автономному ходу", — повідомив Терехов о 06:26.

Вдруге ударів по Харкову РФ почала завдавати о 06:59 — у місті чули щонайменше вісім вибухів.

Втретє РФ завдала ударів по Харкову о 07:54 — чули два вибухи.

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