На війні в Україні Росія втратила понад 357 тисяч військових — Генштаб

Станом на ранок 29 грудня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 357 520 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 850 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 5953 (+13) од,
- бойових броньованих машин — 11033 (+18) од,
- артилерійських систем — 8417 (+26) од,
- РСЗВ — 938 (+3) од,
- засоби ППО — 620 (+3) од,
- літаків — 329 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6539 (+36),
- крилаті ракети — 1620 (+0),
- кораблі /катери — 23 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 11215 (+35) од,
- спеціальна техніка — 1254 (+7).
Дані уточнюються.