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На війні в Україні Росія втратила понад 357 тисяч військових — Генштаб
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На війні в Україні Росія втратила понад 357 тисяч військових — Генштаб

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Генштаб ЗСУ втрати ворога на війні в Україні
Російські військові на танку. Фото: МО РФ через Associated Press

Станом на ранок 29 грудня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 357 520 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 850 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків — 5953 (+13) од,
  • бойових броньованих машин — 11033 (+18) од,
  • артилерійських систем — 8417 (+26) од,
  • РСЗВ — 938 (+3) од,
  • засоби ППО — 620 (+3) од,
  • літаків — 329 (+0) од,
  • гелікоптерів — 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6539 (+36),
  • крилаті ракети — 1620 (+0),
  • кораблі /катери — 23 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 11215 (+35) од,
  • спеціальна техніка — 1254 (+7).

Дані уточнюються.

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