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Генштаб: РФ атакувала ракетами й "шахедами", на фронті за добу — 53 бойові зіткнення
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Генштаб: РФ атакувала ракетами й "шахедами", на фронті за добу — 53 бойові зіткнення

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Генштаб ЗСУ оперативне зведення: ситуація на фронті і нічний обстріл шахедами
Війна в Україні. Фото: з Фейсбуку Генштабу ЗСУ

Минулої доби ввечері російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу “Shahed-136/131”. ППО знищила 18 ударних БпЛА. Поточної доби російські окупанти завдали ракетного та авіаційного ударів по Україні. Наслідки щодо атаки уточнюються. На фронті протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнень. Загалом військо РФ завдало 4 ракетних та 86 авіаційних ударів, здійснило 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 29 грудня.

Внаслідок російських атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали Петропавлівка, Глушківка Харківської області; Невське, Новолюбівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Колодязі, Ямполівка, Сіверськ, Спірне, Переїзне, Новобахмутівка, Старомайорське Донецької області; Новодарівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на фронті

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 12 атак війська РФ в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку військо РФ наступальних (штурмових) дій не вело.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 3 атаки росіян поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати військо РФ, яке не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам РФ значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 14 атак східніше Новобахмутівки, Авдіївки та 12 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни стримують військо РФ в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 6 атак.

На Шахтарському напрямку росіяни наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 4 атаки південніше Новодарівки, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські захисники продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, військо РФ не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби військо РФ здійснило 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони, отримало відсіч та відступило.

Водночас Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують військо РФ вздовж всієї лінії фронту.

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