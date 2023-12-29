Юрій Юрчишин з Хмельниччини став науковцем року

У рамках міжнародної програми "Наукова еліта України" викладач Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Юрій Юрчишин отримав національне визнання "Науковець року 2023". Його ім’я внесли до однойменної книги проєкту.

Про це розповів завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання Юрій Юрчишин.

За його словами, він вдруге став учасником міжнародної програми "Наукова еліта України", вперше його номінували у 2020 році.

"Приємно усвідомлювати, що українська освіта і наука змогли адаптуватись до стану війни. Це означає, що країна живе, державотворчі процеси продовжуються, сфера освіти розвивається. Саме це відрізняє нас, освічену націю, від загарбника", — зазначив Юрій Юрчишин.

Завідувача кафедри каже, упродовж наукової діяльності написав понад 130 робіт, серед яких навчально-методичні посібники, наукові публікації у журналах міжнародних наукометричних баз даних, патенти на винахід та деклараційні патенти України.

"Сфера моїх наукових інтересів спрямована на те, щоб реалізувати концепції і виробити методики й технології залучення різних верств населення до оздоровчої рухової активності", — пояснив науковець.

Юрій Юрчишин розповів, крім науково-викладацької діяльності, є експертом Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти.

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