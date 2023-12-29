Зранку, 29 грудня, російські війська здійснили масовану атаку на Україну. У Києві уламки збитих ракет впали у різних районах міста. Є постраждалі, за оперативними даними — одна людина загинула. Усі системи життєзабезпечення столиці наразі працюють у штатному режимі.

Про це повідомляє у Telegram начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, після ракетного удару по столиці, в системі енергопостачання надзвичайних ситуацій не виникло. В електромережі були незначні коливання, але зараз електроенергія постачається в усі райони міста. Система водопостачання — без надзвичайних ситуацій.

"Щодо теплопостачання, то є незначні пошкодження трьох котелень — на цих об'єктах повибивало вікна. Але це не вплинуло на функціонування, обладнання не пошкоджено і працює в звичайному режимі", — поінформував Попко.

Він зауважив, що тепло постачається штатно, в усі райони міста. У системі газопостачання також надзвичайних ситуацій не трапилося.