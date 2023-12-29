У Харкові пролунала третя хвиля вибухів. Ще два удари по місту завдали о 07:54.

Удари підтвердив міський голова Ігор Терехов.

Загалом на 08:00 по Харківщині вдарили щонайменше 20 разів від п'ятої ранку.

Що відомо про вибухи у Харкові вранці 29 грудня

У Харкові 29 грудня чули щонайменше вісім вибухів. Перший пролунав о 05:01, сьомий — о 05:17, восьмий — о 5:22. Повітряна тривога у Харкові та області була оголошена з 03:55.

Харків під час першого ракетного удару 29 грудня обстріляли двома видами ракет — С-300 та Х-22, повідомив попередні дані міський голова Ігор Терехов. Відомо про вісім влучань, попередньо, у Київському та Холодногірському районах — інформацію уточнюють.

"Є певні проблеми з подачею електрики для транспорту, але наші фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Поки ж залучили тролейбуси на автономному ходу", — повідомив Терехов о 06:26.

Вдруге ударів по Харкову РФ почала завдавати о 06:59 — у місті чули щонайменше вісім вибухів.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube