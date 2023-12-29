30 грудня — 675 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
Внаслідок російського обстрілу є влучання у житловий будинок у Харкові, щонайменше 21 людина постраждала.
Україна та 30 держав ініціювали скликання екстреного засідання Радбезу ООН через масований російський обстріл.
У Польщі не виявили слідів падіння російської ракети, поліція припинила пошуки.
Байден після масованого російського обстрілу закликав Конгрес США "вжити термінових заходів" щодо допомоги для України.
Велика Британія передає Україні сотні ракет для британських систем протиповітряної оборони, для захисту від російських атак.
Сили оборони вночі атакували дронами військові об'єкти у Росії.
Кількість загиблих внаслідок обстрілу Бєлгорода зросла до 21
Кількість загиблих внаслідок обстрілу Бєлгорода зросла до 21, із них троє — це діти. 110 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, із них 17 дітей.
Про це повідомив губернатор Бєлгородської області РФ Гладков.
За його даними, у тяжкому стані перебувають 30 людей. У 63 постраждалих – стан середнього ступеня важкості. Амбулаторне лікування проходять 17 людей.
У Київській області працюють сили ППО
У Київській області працюють сили ППО, повідомили в ОВА.
У повітряному просторі зафіксовані безпілотники. В області оголошена повітряна тривога.
Кількість загиблих внаслідок обстрілу Бєлгорода зросла до 20
Кількість загиблих внаслідок обстрілу Бєлгорода зросла до 20, повідомили в Міністерстві з надзвичайних ситуацій РФ. Ще 111 людей отримали поранення, серед них діти, повідомили в Міністерстві з надзвичайних ситуацій РФ.
Кількість загиблих внаслідок атаки на Київ 29 грудня зросла до 17 людей
Кількість загиблих внаслідок атаки на Київ 29 грудня зросла до 17 людей. Під завалами знайшли ще одного загиблого, повідомили в КМВА.
1 січня у столиці оголошене Днем жалоби.
Зросла кількість поранених внаслідок обстрілу Харкова
Кількість поранених внаслідок ракетного обстрілу Харкова зросла до 21 людини, повідомили у пресслужбі прокуратури Харківщини.
На Київщині працюють ППО
У Київській області працюють сили ППО. У повітряному просторі зафіксовані безпілотники, повідомили в ОВА.
У області оголошена повітряна тривога.
Російські війська поцілили по Одесі керованою ракетою Х-59
Російські війська поцілили по Одесі керованою ракетою Х-59. Її запустили з літака тактичної авіації, який заходив з акваторії Чорного моря, повідомили у Силах оборони півдня.
Ракета влучила по території одного з підприємств. Люди не травмувались. В регіоні триває повітряна тривога.
Готель Kharkiv Palace зазнав пошкоджень внаслідок влучання РФ
Готель Kharkiv Palace зазнав пошкоджень внаслідок влучання РФ, повідомив керівник прокуратури Харківщини Фільчаков.
За його словами, будівля часткового зруйнована. Він зазначив, що війська РФ вдарили по місту ракетами С-300 з території Бєлгородської області. Серед поранених дитина та іноземний журналіст.
Повітряна тривога у Київській області
Повітряна тривога оголошена у Київській області у зв'язку з загрозою ударних безпілотників.
Кількість поранених внаслідок ракетного обстрілу Харкова зросла до 14
Кількість поранених внаслідок ракетного обстрілу Харкова зросла до 14 людей. За попередньою інформацією пʼятьох госпіталізували. Наразі без загиблих, повідомив міський голова Терехов.
У регіоні триває повітряна тривога.
Станом на 20:30 відомо про 16 постраждалих.
Є влучання у житловий будинок у центрі Харкова
Є влучання у житловий будинок у центрі Харкова, повідомляє кореспондент Суспільного. На місці працюють швидкі, які забирають поранених. Їхня кількість встановлюється.
Попередньо відомо про щонайменше чотирьох постраждалих.
У Харкові є влучання по цивільній інфраструктурі
Влучання по центральній частині Харкова та удар по цивільній інфраструктурі підтвердив керівник ОВА Синєгубов. За його даними, війська РФ завдали понад шість ударів.
Внаслідок ударів РФ по Харкову є влучання у цивільну будівлю, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Загроза застосування балістики у п'яти областях
Полтавська, Харківська, Сумська, Дніпропетровська, Черкаська області — загроза застосування балістичного озброєння, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
У Харкові на тлі повітряної тривоги пролунав вибух, повідомив міський голова Терехов.
Кореспонденти Суспільного повідомляють про щонайменше шість вибухів у Харкові.
На півдні загроза ударних безпілотників
Зафіксовано запуск ударних БпЛА типу "Shahed". Загроза для Миколаївської, Дніпропетровської та Херсонської областей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Росіяни обстріляли Селидове на Донеччині, одна людина загинула
30 грудня російські військові обстріляли Селидове на Донеччині. Одна людина загинула, шестеро поранені. Пошкоджені 38 будинків та лінії електропередач, повідомили в МВА.
Зеленський провів підсумкову Ставку головнокомандувача
"Підбили воєнні підсумки року. Проаналізували результати ведення бойових дій та наші рішення. Що ми зробили правильно, а що могли зробити краще", — зазначив Зеленський.
Під час засідання учасники також визначили стратегію застосування Сил оборони на прийдешній рік.
У лікарні помер ще один травмований від вчорашньої атаки на Одесу
У лікарні помер ще один травмований від вчорашньої атаки на Одесу, повідомив керівник ОВА Кіпер. Таким чином, кількість загиблих людей внаслідок ракетного обстрілу 29 грудня по місту збільшилася до п'яти.
Росіяни обстріляли Семенівку на Чернігівщині, загинув чоловік
Близько 15:00 російські війська обстріляли Семенівку на Чернігівщині — загинув 32-річний чоловік, повідомив керівник ОВА Чаус. Пошкоджені понад 30 будинків та інша цивільна інфраструктура.
Ракетна небезпека на Харківщині
Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку у Харківській області.
Міністр оборони Британії закликав світ наслідувати приклад Лондона і посилити ППО України
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс закликав інші країни наслідувати приклад Лондона і збільшити підтримку України.
"Україну не можна залишена наодинці захищати себе від такого деспота, як Путін. Тому настав час посилити нашу підтримку", — написав Шаппс.
В Одесі пролунав вибух
В Одесі пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного. У регіоні оголошена повітряна тривога.
Ракетна небезпека на Одещині
Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в Одеській області.
Внаслідок обстрілу Степногірська на Запоріжжі загинув чоловік
Внаслідок обстрілу Степногірська на Запоріжжі загинув 43-річний чоловік. Російські війська накрили селище РСЗВ, повідомив керівник ОВА Малашко. Він додав, що "загиблий чоловік святкував свій день народження".
Повітряна тривога у чотирьох областях
Повітряна тривога в Кіровоградській, Донецькій , Запорізькій та Дніпропетровській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Німецький банк розвитку виділяє "Укренерго" 24 млн євро
Німецький банк розвитку KfW виділяє НЕК "Укренерго" 24 млн євро на відновлення підстанції, пошкодженої внаслідок ракетних обстрілів, повідомляє Посольство Німеччини в Україні. Відповідна кредитна угода, а також грантова угода на суму 0,5 млн євро для фінансування проєкту "Підвищення ефективності передачі електроенергії", була підписана KfW та Кабінетом Міністрів України, що виступив гарантом кредиту.
UPD: Відбій загрози.
У низці областей України загроза балістики
Повітряні сили України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
Наразі повітряна тривога оголошена у Донецькій, Харківській, Запорізькій, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській та Чернігівській областях.
Війська РФ обстріляли Антонівку поблизу Херсона, є загиблий
Війська РФ обстріляли Антонівку поблизу Херсона. Загинув чоловік, який перебував на подвір’ї будинку, повідомив начальник ОВА.
Сили оборони вдарили по військових об'єктах в російському Бєлгороді — джерела
Сили оборони вдарили по військових об'єктах в російському Бєлгороді, підтвердило Суспільному джерело у спецслужбах. Там уточнили, що це відповідь на російські атаки по Україні.
Російським обстрілом були пошкоджені повітряні лінії та обладнання підстанцій у трьох областях — Міненерго
В енергосистемі України 30 грудня дефіциту електроенергії немає. Російським обстрілом були пошкоджені повітряні лінії та обладнання підстанцій у Київській, Дніпропетровській та Херсонській областях.
Про це повідомили в Міненерго.
"Енергосистема збалансована. У резерві є два блоки ТЕС та потужності ГАЕС. Графіки відключень електроенергії не застосовуються", — мовиться у повідомленні.
Фахівці вказали, що в аварійний ремонт протягом доби виходили два блоки ТЕС. Один з них уже повернуто до роботи. Тривають планові ремонти, необхідні для посилення стійкості роботи обладнання.
У міністерстві поінформували:
- на одній з повітряних ліній 330 кВ у Київській області після обстрілу російських окупантів було виявлено обірвані та пошкоджені проводи. Лінію вивели в аварійний ремонт.
- на Дніпропетровщині через російський обстріл відключалась повітряна лінія 150 кВ, що приєднана до ТЕС і підстанція 150 кВ.
- у Херсоні відключилась повітряна лінія 35 кВ. Внаслідок цього були порушення у роботі ТЕЦ. Також на у Херсонській області внаслідок обстрілу пошкоджено обладнання підстанції 150 кВ.
"Через помилкові дії персоналу на підстанції 330 кВ у Дніпропетровській області відключилося обладнання. При цьому знеструмилась інша підстанція 150 кВ, до якої підключена місцева промисловість, а також відключилась СЕС. Невдовзі всіх споживачів та СЕС підключили", — розповіли енергетики.
У Донецькій області сталося знеструмлення повітряної лінії 110 кВ, що призвело до відключення трьох підстанцій 110 кВ, до яких приєднані побутові споживачі. Усіх споживачів уже заживлено, додали фахівці.
Імпорт електроенергії запланований в обсязі 13 859 МВт-год. Експорту немає.
Унаслідок масованого російського обстрілу в Україні загинули 39 людей — Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що станом на 30 грудня внаслідок російського масованого обстрілу України загинули 39 людей та 120 зазнали поранень.
Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.
Зеленський розповів, що роботи з ліквідації наслідків атаки тривають. Постраждало майже 120 міст і сіл — сотні цивільних об'єктів.
Президент висловив вдячність рятувальникам, працівникам комунальних підприємств, правоохоронцям — усім, "хто зараз на місцях допомагає, підтримує, розбирає завали й відновлює нормальне життя".
"Загалом через удар терористів постраждали 159 людей. Серед них станом на цей час 39 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Усім пораненим і травмованим надано необхідну допомогу", — вказав глава держави.
Окремо Зеленський подякував лідерам світу, політикам і громадським діячам, які засудили російський масований обстріл України.
"Дякую журналістам із багатьох країн, які підтримують наших людей і розповідають правду про російське зло та про наш захист. Зброя в руках українців — це завжди захист життя, і кожен прояв російського терору знов і знов доводить — не можна зволікати з допомогою тим, хто протистоїть терору. Ми всі разом маємо перемогти терор", — додав президент.
Росії знадобиться до 10 років, аби відновити професійну армію — британська розвідка
У 2023 році середні щоденні втрати Росії в особовому складі, вбитими та пораненими, у війні проти України зросли до майже 300 на день, що більше, ніж торік.
Про це у соцмережі X поінформувало Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
Як зазначається, зростання щоденних втрат РФ, про які повідомляє Генштаб ЗСУ, вказує на деградацію російських сил та їхнє перетворення на "масову армію" гіршої якості після "часткової мобілізації" у вересні 2022 року.
"Росії, ймовірно, знадобиться 5-10 років на відновлення когорти високопрофесійних та досвідчених підрозділів", — вважають у відомстві.
У Міноборони припускають, що поточний темп втрат РФ зберігатиметься і у 2024 році, а до 2025 року кількість знищених і поранених російських окупантів сягне понад пів мільйона осіб.
Британська розвідка наголосила, що за дев'ять років війни в Афганістані СРСР втратив приблизно 70 тисяч військових.
Над Дніпропетровщиною збили російську ракету
Сили ППО збили ракету Х-59 у небі над Дніпровським районом, повідомили в повітряному командуванні "Схід".
1 січня в Києві буде оголошене днем жалоби
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців.
Про це міський голова повідомив у своєму Telegram-каналі.
"На цей час 16 тіл загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі. Рятувальники продовжують працювати й до завтра розбиратимуть завали", — зазначив Кличко.
Українські захисники атакували дронами військові об'єкти у Росії — джерела
Сили оборони у ніч на 30 грудня завдали удару безпілотниками по військових об'єктах у кількох областях РФ.
Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.
Як зазначається, для атаки використали понад 70 дронів різного типу. Вибухи пролунали у Москві, Бєлгороді, Тулі, Твері та найгучніше в Брянську, де група БПЛА вдарила по заводу "Кремній Ел", що є одним із найбільших виробників електроніки для воєнної техніки РФ, зокрема ракет великої дальності та систем ППО "Панцир".
Співрозмовники вказали, що російська ППО змогла збити певну частину українських безпілотників, але значна кількість з них ефективно спрацювала по цілях.
"На відміну від російських терористичних ударів по території України, Сили безпеки та оборони завдавали удари виключно по військових об'єктах ворога", — додали джерела.
Окупанти атакували ракетою Запоріжжя: сили ППО збили ціль
Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко заявив, що сили ППО збили ракету, якою російські окупанти атакували місто вранці 30 грудня.
Про це посадовець повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Близько 11:34 ворог атакував Запоріжжя однією ракетою, попередньо — "Іскандер-М". Силами ППО ракету знешкоджено. Рештки впали на відкритій території на околицях міста", — зазначив Малашко.
Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.
У Дніпрі пролунав вибух: Повітряні сили повідомляли про ракету, яка летіла в бік міста
У Повітряних силах ЗСУ заявили про ракету, ймовірно Х-59, яка летіла в напрямку Дніпра.
Згодом у Дніпрі було пролунали звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного.
У Запоріжжі пролунав звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Запоріжжі, Дніпрі та Одесі — день жалоби. Загалом в трьох містах 29 грудня внаслідок російського масованого обстрілу загинули понад 18 мирних жителів.
В Україні зросла кількість дітей, поранених унаслідок збройної агресії РФ — Офіс генпрокурора
В Україні понад 1 680 дітей постраждали унаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Як зазначається, станом на ранок 30 грудня 2023 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 513 неповнолітніх загинули й понад 1 167 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
Відповідні цифри не остаточні, триває робота з їхнього встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях, вказали в ОГП.
Найбільше дітей постраждали у Донецькій — 497, Харківській — 304, Херсонській — 141, Київській — 129, Дніпропетровській — 105, Запорізькій — 100, Миколаївській — 97, Чернігівській — 72, Луганській — 67.
В Офісі генпрокурора додали, що 29 грудня внаслідок масованого російського обстрілу українських міст постраждали шестеро дітей.
- в Одесі поранень зазнали 6-річний хлопчик та 8-річна дівчинка;
- у Львові був поранений 14-річний хлопець;
- в Дніпрі травмовано 15-річну дитину, також поранення зазнав півторарічний хлопчик;
- у Смілі Черкаської області постраждала 15-річна дівчина.
Сили ППО вночі знищили п'ять російських "шахедів"
Українські військові у ніч на 30 грудня збили п'ять "шахедів".
Про це повідомили в Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
"Російські окупанти атакували десятьма безпілотниками типу Shahed із мису Чауда (Крим)", — мовиться у повідомленні.
Як зазначили у ПС, п'ять ударних дронів було збито протиповітряною обороною в межах Миколаївської, Херсонської та Хмельницької областей.
"Основний удар — прифронтова зона Херсонщини", — додали військові.
Масований обстріл України 29 грудня: у Києві зросла кількість загиблих
Кількість загиблих у результаті атаки на Київ 29 грудня зросла до 13 людей, повідомив міський голова Віталій Кличко.
За словами посадовця, з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі дістали ще чотири тіла
Мер додав, що 32 людини постраждали, наразі 17 із них перебувають в стаціонарах медзакладів столиці.
По всій Україні оголосили повітряну тривогу
В усіх областях України оголосили повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал", повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Як минула ніч у регіонах — ранкове зведення ОВА
Уночі російські окупанти атакували прикордоння Сумщини. За добу обстрілів з боку армії РФ зазнали 11 областей України.
Про ситуацію у регіонах станом на 09:00 Суспільному повідомили за даними обласних державних адміністрацій.
Хмельницька область: за добу в межах області було збито 2 крилаті ракети та 2 БПЛА повітряних сил противника. У кількох громадах пошкоджено понад 10 приватних домоволодінь, дитячий садочок, будинок культури, бібліотека, старостат. Минулося без постраждалих.
Черкаська область: ніч минула спокійно. Вчора вдень регіон перебував під обстрілом. Близько 15:00 російська ракета влучила у житловий сектор в Смілі: 9 потерпілих, понад пів сотні пошкоджених будинків. Наразі триває ліквідація наслідків.
Чернігівська область: за добу — 12 обстрілів (56 вибухів). Окупанти обстрілювали Новгород-Сіверський та Корюківський райони із мінометів, БМП, FPV-дронів.
У прикордонному селі Семенівської громади FPV-дрон влучив у нежитловий будинок. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані щодо наслідків уточнюються.
Сумська область: вночі та зранку росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 13 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотинська, Великописарівська громади. Без наслідків.
Вчора протягом дня армія РФ здійснила 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 84 вибухи. Обстрілів зазнали Хотинська, Юнаківська, Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська громади. Без наслідків.
Запорізька область: минулої доби російські окупанти завдали 196 ударів по 22 населених пунктах області. Армія РФ випустила 12 ракет по Запоріжжю, Відрадному та Матвіївці, атакувала 34 безпілотниками Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Новодарівку, Чарівне, Червоне, Малинівку, Малу Токмачку, Левадне й Роботине, а також здійснила 5 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки та Кам'янського.
"По території Гуляйпільського, Щербаків, Полтавки, Лугівського, Роботиного, Степового, П'ятихаток, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 145 артобстрілів. Надійшло 116 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — вказали в ОВА.
Дніпропетровська область: вчора зранку була найбільш масована атака за весь час повномасштабного вторгнення. Над областю збили 18 ракет. У Дніпрі внаслідок влучання загинуло 6 людей, 33 зазнали поранень.
Пошкоджений торговий центр, пологовий будинок, 8 адмінбудівель, близько 20 багатоповерхівок та автомобілі, зруйнована приватна оселя.
Зачепило і Новомосковськ. Там постраждали дві людини. Пошкоджені 42 приватних будинки. Нікопольський район 5 разів обстріляли з артилерії та застосували дрони-камікадзе. Били по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадам. У Нікополі постраждали троє чоловіків.
Пошкоджені два фермерських господарства, комунальне та промислове підприємства, 11 приватних та 1 двоповерховий будинок, гуртожиток і 6 господарських споруд, лінії електропередачі та сонячні панелі.
Ніч пройшла тихо. У Дніпрі оголошено День жалоби.
Харківська область: в результаті російського ракетного обстрілу по Харкову, який стався 29 грудня, загинули 3 людини. Впродовж дня до Обласної клінічної лікарні госпіталізували 18 поранених: 17 чоловіків, 1 жінку.
Протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема Уди, Гур'їв Козачок Богодухівського району, Амбарне, Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Куп'янського району
Армія РФ завдала авіаційних ударів у районі населених пунктів Синьківка, Іванівка, Петропавлівка, Курилівка, Берестове Куп'янського району.
Сьогодні зранку окупанти обстріляли село Козача Лопань Харківського району. Постраждалих та руйнувань немає.
У селі Вільхуватка Ізюмського району чоловік 1979 р.н. підірвався на міні "Пелюстка". Постраждалого з осколковим пораненням стопи госпіталізували.
У результаті російського обстрілу в місті Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.
Луганська область: вчора окупанти продовжили масовані авіаційні удари по прифронтових селах та укріпленнях українських оборонців. Зафіксовано щонайменше 14 ударів з повітря. Зокрема у районах Макіївки, Невського, Серебрянського лісництва. Невське, Білогорівка та території навколо потрапили під щільні мінометний та артилерійський обстріли.
За добу армія РФ здійснила 176 обстрілів (569 снарядів). Донецька область: під вогнем росіян — 11 населених пунктів: Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Торецьк, Селидове, смт Північне, смт Щербинівка, село Новопокровське, село Новоселівка Перша, село Сєверне, село Соловйове.
Пошкоджено 22 житлових будинків (з них 2 — багатоквартирних), адміністративна будівля, 2 цивільних автомобілі, школа, відділення поліції, котельна "Курахівської ТЕС". За добу на Донеччині: 5 поранених.
Миколаївська область: протягом доби силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено ворожий БПЛА типу Shahed-131/136.
Вчора артилерійські удари фіксувалися по околицях та села Солончаки Куцурубської громади. Також окупанти здійснили пуск безпілотника невстановленого типу зі скиданням осколкових боєприпасів. Постраждалих немає.
Обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає. Також армія РФ завдавала артилерійських обстрілів по Очакову Очаківської громади. Внаслідок атак пошкоджено приватні будинки. Минулося без постраждалих.
Херсонська область: за добу армія РФ здійснила 108 обстрілів (536 снарядів), з них по Херсону — 9 (24 снарядів). Росіяни поцілили у райони 23 населених пунктів області, гуманітарний штаб у Бериславському районі, об'єкт критичної інфраструктури, гуртожиток та організацію з обслуговування ліфтів у Херсоні.
Під вогнем окупантів був Берислав. Армія РФ вдарила з безпілотника по 70-річному місцевому жителю, який їхав містом на скутері. Внаслідок скидання вибухового предмета чоловік зазнав вибухової травми та поранення ноги.
Також вчора до лікарні звернувся 63-річний чоловік, який 28 грудня потратив під обстріл у селі Червоний Маяк. У нього діагностували вибухову травму, струс мозку та поранення голови.
Потерпілим надали медичну допомогу, надалі вони лікуватимуться амбулаторно.
Вчора вдень окупанти знову обстріляли Херсон. Під вогнем опинилися багатоквартирні будинки, гуртожиток освітнього закладу, а також гаражні приміщення. Постраждали троє херсонців, 44, 51 та 72 роки. Їх доставили до медичного закладу. Лікарі проводять обстеження та надають допомогу потерпілим.
Ввечері росіяни здійснили ворожий обстріл Херсона. Попередньо встановлено, що сталося влучання 2 "шахедів" у будівлю "Херсонліфт", яке спричинили значні руйнування будівлі.
Також було пошкоджено 6 автомобілів, 1 автомобіль згорів. Дані транспортні засоби знаходились біля будівлі. Постраждалих не виявлено. За добу по області 5 людей зазнали поранень.
Умєров поговорив з Остіном про масований російський обстріл України та ситуацію на фронті
Міністр оборони Рустем Умєров після масованого російського обстрілу України 29 грудня провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном.
Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер.
Як зазначив представник відомства, Умєров та Остін обговорили масштабні повітряні атаки РФ на українські міста й останню ситуацію на землі.
"Остін підтвердив, що відданість США і нашої коаліції, яка складається з близько 50 членів Альянсу і партнерів, підтримці України в її боротьбі проти російської агресії залишатиметься непохитною", — сказав Райдер.
У Пентагоні додали, що міністри пообіцяли підтримувати тісний контакт.
Росія не може регулярно завдавати масованих ракетних ударів по Україні — ISW
Американські аналітики переконані, що актуальні російські запаси ракет і безпілотників, а також темпи виробництва, не дозволяють РФ завдавати по Україні регулярних масованих ударів.
Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни.
Фахівці навели статистику з виготовлення Росією нових ракет, яку 6 листопада оприлюднив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.
Так, за даними генерал-майора, у жовтні 2023 року росіяни виготовили 115 високоточних ракет великої дальності, а саме 30 — "Іскандер-М", 12 — "Іскандер-К", 20 — "Калібр", 40 — Х-101, 9 — Х-32 та 4 — "Кинджал".
У листопаді окупанти мали у резерві загалом 870 високоточних оперативно-стратегічних і стратегічних ракет. За серпень-листопад відповідна кількість зросла на 285 одиниць.
"Хоча українські офіційні особи нещодавно поінформували, що російські ЗС частково поновили власні запаси крилатих ракет, заяви Скібіцького стосовно останніх загальних ракетних резервів та темпів виробництва свідчать про те, що армія РФ не в змозі здійснювати повторні масовані ракетні удари, на кшталт атаки 29 грудня", — зазначили в ISW.
Аналітики підкреслили, що під час масштабної атаки, окупанти випустили по Україні п'ять аеробалістичних ракет "Кинджал" — саме стільки систем цього типу Росія здатна виготовляти на місяць.
Водночас, як розповіли в Інституті вивчення війни, РФ може виробляти вищими темпами власні безпілотники типу Shahed-136/131, але лише у разі створення та розширення виробництва цих БПЛА в Єлабузькій особливій економічній зоні у Республіці Татарстан.
750 солдатів, 16 танків та 17 артсистем: Генштаб назвав втрати Росії за добу
Минулої доби Сили оборони знищили 750 російських окупантів. Загальні втрати РФ у війні проти України перевищили 358 тисяч людей.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
"Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 30.12.23 орієнтовно склали: особового складу — близько 358 270 (+750)", — мовиться у повідомленні.
Також українські військові знищили:
- танків — 5 969 (+16) од,
- бойових броньованих машин — 11 053 (+20) од,
- артилерійських систем — 8 434 (+17) од,
- РСЗВ — 939 (+1) од,
- засобів ППО — 621 (+1) од,
- літаків — 329 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6 554 (+15) од,
- крилатих ракет — 1 708 (+88) од,
- кораблів та катерів — 23 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 11 244 (+29) од,
- спеціальної техніки — 1 260 (+6) од.
Дані щодо втрат російських окупантів уточнюються, додали у Генштабі.
Минулої доби росіяни загалом завдали 150 ракетних і понад 70 авіаційних ударів — Генштаб
Минулої доби російські окупанти завдали 150 ракетних і 74 авіаційних удари та здійснили 84 обстріли з РСЗВ. Є загиблі й поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ вранці 30 грудня.
Під вогнем артилерії армії РФ опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.
На фронті протягом 29 грудня відбулось 56 бойових зіткнень.
Детальніше про ситуацію на полі бою — читайте за посиланням.
Росія заявила про атаку понад 30 безпілотників
Протягом минулої ночі сили протиповітряної оборони Росії знищили понад тридцять безпілотників на території чотирьох областей. Про це повідомляє Міноборони РФ.
"Черговими засобами ППО було знищено в повітрі та перехоплено 32 українські безпілотні літальні апарати над територіями Брянської, Орловської, Курської та Московської областей", йдеться у повідомлені.
Раніше губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомляв про атаку безпілотників у регіоні в регіоні. Тоді одна людина загинула та четверо отримали поранення.
Російське Міноборони повідомляє про атаку на Бєлгородську область
В Бєлгороді та області Росії вечері 29 грудня пролунали вибухи, в регіоні працювали сили ППО. Губернатор В'ячеслава Гладкова повідомив про четверо порранених.
За словами чиновника, над Бєлгородом та районом спрацювала система ППО та збили кілька повітряних цілей на підльоті до міста.
"Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі. За попередніми даними, є один загиблий та один потерпілий", — написав він та додав, що інформація уточнюється.
Російські ЗМІ повідомляють про падіння уламків на авто і є обстріли з реактивних систем залпового вогню.
Пізніше у Міністерстві оборони РФ заявили, що засоби ППО нібито знищили "13 реактивних снарядів" РСЗВ над Бєлгородською областю.
Вибухи на Хмельниччині
На Хмельниччині чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
В області триває повітряна тривога.