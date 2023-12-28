1,7 мільйона користувачів YouTube переглянули коротке відео про двох кумів-винахідників з Івано-Франківщини, які створили дрон для замінування позицій військових РФ. Це фрагмент із прямого етеру "Суспільне. Спротив", який вела рівненська студія.

Підсумовуючи 2023 рік, пригадуємо п'ять найпопулярніших коротких історій на YouTube.

Волонтери-куми із Івано-Франківщини та їх наземний дрон для замінування

Володимир Муссур та Роман Боринець — із селища Брошнів-Осади. Чоловіки створюють прилади, які допомагають українським військовим у боротьбі із окупаційною армією РФ. Захисники на передовій вже користуються їхнім велодроном та дроном для евакуації поранених.

Третім приладом став дрон для замінування позицій військових РФ. Про розробку такого винаходу їх попросили військовослужбовці. Було завдання створити прилад, за допомогою якого бійці змогли б мінувати ворожі позиції дистанційно.

Відео набрало 1,7 мільйона переглядів

Подружжя, яке пішло в ЗСУ добровольцями. Історія сім'ї Лубенських з Бердянська

Подружжя з Бердянська, яке раніше займалося сироварінням, пішло добровольцями до Збройних сил України. Олена та Юрій Лубенські виховують трьох дітей.

41-річна Олена Лубенська до повномасштабної війни із сім'єю жила у Бердянську. Там мала власну сироварню і разом з чоловіком Юрієм десять років займалась приготуванням сирів на вогні. Нині рідне місто Олени тимчасово окуповане російськими військами, а дім та сироварня більше не належать сім'ї Лубенських.

Сім'я Олени Лубенської виїхала з Бердянська 22 березня 2022 року. Прихисток знайшли спочатку в Луцьку, потому у приятелів на Хмельниччині. У квітні подружжя розпочало волонтерську діяльність. Олена та Юрій розвозили допомогу деокупованими містами Київщини. Пізніше переїхали до Львова. Жінка розповіла, що декілька разів із чоловіком намагались повернутись до сироваріння, але у чужому їм місті справа не пішла.

У вересні 2023 року Олена та Юрій Лубенські пішли добровольцями у Збройні сили України. Юрій звернувся до військкомату, а Олена спочатку поїхала із медиками-добровольцями на евакуацію поранених. Жінка зазначила:

"Я просто повернулася і попросилася в одну з частин до свого чоловіка. Пояснила, що він там. Сказала, що мені все одно, яка буде посада, тільки не діловодом, бо я не залишуся в штабі. І все, пішла в ТЦК, пройшла медичну комісію, отримала військовий квиток і почала ходити в частину, до якої я прикріплена".

Відео набрало 1,6 мільйона переглядів

У Олени троє дітей. Старші сини навчаються в університеті, а 10-річну Аврору доглядає бабуся. Жінка розповіла:

"Я дуже боюся, що ми все ж таки не переможемо і дуже боюся, що Україна втратить свою незалежність. І я зараз говорю не лише про Російську Федерацію, взагалі. Я понад усе боюся, що через три, чотири, п'ять років, мої діти не житимуть в країні, а вони будуть змушені взяти зброю, а Аврора — їхати і просто блукати світом".

Хвилина мовчання у Рівному

У Рівному рух транспорту та пішоходів почали призупиняти від ранку 30 вересня під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Відповідне розпорядження підписав секретар міськради Віктор Шакирзян.

Перекриття дороги регулювали патрульні поліцейські. З автомобілів на перехресті вийшли лише деякі водії. Коментуючи таку поведінку, керівник патрульної поліції Рівненщини Сергій Мерчук зазначив:

“Громадяни, які виходять з транспортних засобів — за це їх ніхто притягувати до відповідальності не буде. Навпаки, це буде позитивно сприйматись іншими громадянами”.

Відео набрало 1,4 мільйона переглядів

Звернення до водіїв маршруток, які ігнорують кортеж "На щиті"

У Рівному водіїв маршруток, які ігноруватимуть кортеж "На щиті", викликатимуть до управління транспорту на розмову, а також фіксуватимуть таких на фото або відео. Про це 4 жовтня у Facebook повідомила голова транспортної комісії Катерина Марчук.

Відео набрало 1,1 мільйона переглядів

Вона зазначила, що водіїв і перевізників викликатимуть в профільне управління, ці зустрічі будуть висвітлювати у ЗМІ:

"Якщо ви будете сидіти в телефоні, дивитися, коли їде екіпаж, коли їде в супроводі родина полеглих героїв, а ви робите вигляд, що нічого не бачите — я буду робити вас відомими, вам буде ганьба. Нехай вам буде дуже соромно за ваші вчинки".

Катерина Марчук додала, що поведінку кермувальників, які не зупинятимуться, фіксуватимуть на фото та відео.

Зустріч військового із собакою, яку він виходив на передовій

На Рівненщину привезли собаку Біма — улюбленця пораненого бійця з Рівненського району Сергія Поліщука. Історію їхньої зустрічі після розлуки та транспортування на малу батьківщину Сергія у Facebook розповів голова Гощанської громади Микола Панчук.

Сергій Поліщук підібрав цуценя, яке потім супроводжувало його на найгарячіших точках фронту. Але через дев'ять місяців командир кулеметників отримав важкі поранення, а пес лишився на передовій.

Відео набрало 921,5 тисячі переглядів

Гощанська громада доставила допомогу землякам, які воюють на сході України. Дорогою назад вдалося влаштувати сюрприз жителю села Мнишин Бабинської громади Сергію Поліщуку.

"Пам’ятаєте історію про Хатіко? Наш сюрприз для Сергія також пов'язаний з чотирилапим другом по кличці Бім, або як називає його сам Сергій — Бімохою. Це насправді неймовірна історія дружби і вірності серед численних історій війни", — написав очільник Гощанської громади.

Фото: Facebook Микола Панчук

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