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Загальнонаціональна хвилина мовчання: з 30 вересня у центрі Рівного щоранку перекриватимуть рух
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Загальнонаціональна хвилина мовчання: з 30 вересня у центрі Рівного щоранку перекриватимуть рух

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Загальнонаціональна хвилина мовчання: з 30 вересня у центрі Рівного щоранку перекриватимуть рух
Фото: Суспільне Рівне

У Рівному вперше на кілька хвилин перекрили центр міста, аби вшанувати загиблих захисників і захисниць. Рух транспорту та пішоходів призупинили зранку 30 вересня під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Відповідне розпорядження підписав секретар міськради Віктор Шакирзян.

Серед тих, хто прийшов на майдан Незалежності вшанувати пам'ять загиблих у війні з РФ — рівнянин Михайло Поштар.

"Так повинно бути, бо треба не забувати, що в нас в країні, наші солдати воюють. Про це ми маємо згадувати щодня, подумати, як там нашим воїнам нелегко доводиться боротися за наше мирне небо, за наших дітей, за наше майбутнє. Серед друзів є загиблі і в родині, на жаль, теж. З власної ініціативи сам їжджу до хлопців, допомагаємо".

Призупинили рух транспорту та пішоходів на перехресті вулиць В'ячеслава Чорновола — Соборної — Міцкевича з 8:58 до 9:03.

Хвилина мовчання
Фото: Суспільне Рівне

Перекриття дороги регулювали патрульні поліцейські. З автомобілів на перехресті вийшли лише деякі водії.

Загальнонаціональна хвилина мовчання: з 30 вересня у центрі Рівного щоранку перекриватимуть рух
Фото: Суспільне Рівне

Хвилина мовчання
Фото: Суспільне Рівне

Коментуючи таку поведінку під час загальнонаціональної хвилини мовчання, керівник патрульної поліції Рівненщини Сергій Мерчук зазначив:

“Громадяни, які виходять з транспортних засобів — за це їх ніхто притягувати до відповідальності не буде. Навпаки, це буде позитивно сприйматись іншими громадянами”.

Загальнонаціональна хвилина мовчання: з 30 вересня у центрі Рівного щоранку перекриватимуть рух
Фото: Суспільне Рівне

Центр Рівного на час загальнонаціональної хвилини мовчання перекриватимуть щодня, відповідно до розпорядження секретаря міськради Віктора Шакирзяна, повідомили у пресслужбі.

Загальнонаціональна хвилина мовчання: з 30 вересня у центрі Рівного щоранку перекриватимуть рух
Фото: Суспільне Рівне

Хвилина мовчання
Фото: Суспільне Рівне

З 1 жовтня перекриття руху для загальнонаціональної хвилини мовчання відбуватиметься також і біля центральної площі у Сарнах на вулиці Європейській, повідомили пресслужба міської ради.

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