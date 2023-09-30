У Рівному вперше на кілька хвилин перекрили центр міста, аби вшанувати загиблих захисників і захисниць. Рух транспорту та пішоходів призупинили зранку 30 вересня під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Відповідне розпорядження підписав секретар міськради Віктор Шакирзян.

Серед тих, хто прийшов на майдан Незалежності вшанувати пам'ять загиблих у війні з РФ — рівнянин Михайло Поштар.

"Так повинно бути, бо треба не забувати, що в нас в країні, наші солдати воюють. Про це ми маємо згадувати щодня, подумати, як там нашим воїнам нелегко доводиться боротися за наше мирне небо, за наших дітей, за наше майбутнє. Серед друзів є загиблі і в родині, на жаль, теж. З власної ініціативи сам їжджу до хлопців, допомагаємо".

Призупинили рух транспорту та пішоходів на перехресті вулиць В'ячеслава Чорновола — Соборної — Міцкевича з 8:58 до 9:03.

Фото: Суспільне Рівне

Перекриття дороги регулювали патрульні поліцейські. З автомобілів на перехресті вийшли лише деякі водії.

Фото: Суспільне Рівне

Фото: Суспільне Рівне

Коментуючи таку поведінку під час загальнонаціональної хвилини мовчання, керівник патрульної поліції Рівненщини Сергій Мерчук зазначив:

“Громадяни, які виходять з транспортних засобів — за це їх ніхто притягувати до відповідальності не буде. Навпаки, це буде позитивно сприйматись іншими громадянами”.

Фото: Суспільне Рівне

Центр Рівного на час загальнонаціональної хвилини мовчання перекриватимуть щодня, відповідно до розпорядження секретаря міськради Віктора Шакирзяна, повідомили у пресслужбі.

Фото: Суспільне Рівне

Фото: Суспільне Рівне

З 1 жовтня перекриття руху для загальнонаціональної хвилини мовчання відбуватиметься також і біля центральної площі у Сарнах на вулиці Європейській, повідомили пресслужба міської ради.

Суспільне Рівне у Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook