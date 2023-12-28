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У Хмельницькому не вистачає волонтерів для плетіння сіток
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У Хмельницькому не вистачає волонтерів для плетіння сіток

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Військові, які звернулися з проханням до волонтерів хмельницької громадської організації "Захист — об’єднання волонтерів", очікують 100 сіток. Наразі для виготовлення маскувальних матеріалів не вистачає людей.

Про це розповіла волонтерка Наталія Кошай.

За її словами, в громадській організації запрошують усіх охочих доєднатися до плетіння сіток, адже не встигають робити маскувальні матеріали.

Волонтерка Наталія Кошай з Хмельницького
Волонтерка Наталія Кошай, грудень 2023, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

"Дехто звертається, що потрібна одна невелика сітка, щоб накрити автомобіль. Таку ми можемо надати відразу. Є підрозділи, які просять виготовити по 10-20 великих сіток одразу. Одну таку розміром шість на шість метрів двоє людей можуть сплести протягом трьох днів, якщо працюватимуть цілий день. Сітки плести не складно, ми за декілька хвилин показуємо, як це робити, справляться навіть діти", — зазначила жінка.

Волонтер Євген Радецький каже, у ГО "Захист" допомагає пів року, відколи переїхав із Херсона. Разом з дружиною виготовляє маскувальні матеріали щодня упродовж шести годин.

Волонтер Євген Радецький, Хмельницький
Волонтер Євген Радецький допомагає плести маскувальні сітки упродовж шести місяців, грудень 2023, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

"Сітки виходять дуже гарні. Ми перевіряли їх, накривали наші машини, дуже добре маскують. Це дає гарантію, хоч трохи зберегти життя для військових. Люди, які займаються плетінням, потрібні постійно. Для військових маскувальні сітки — це витратний матеріал. Ними накриваються окопи, бліндажі, всі види машин, включаючи літаки", — пояснив Євген Радецький.

Іванна Федощук розповідає, займається волонтерством з 2015 року. У "Захисті" жінка почала плести сітки за два місяці до повномасштабного вторгнення.

Волонтерка Іванна Федощук з Хмельницького
Іванна Федощук волонтерить з 2015 року, грудень 2023, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

"Взимку ми в’яжемо білі сітки, але чисто білих не робимо, бо на передовій такого снігу немає. Там болото, тому потрібні коричневі, темно-сірі матеріали", — зазначила жінка.

За словами Наталії Кошай, з початку повномасштабної війни волонтери "Захисту" передали військовим 2100 маскувальних сіток та 1300 маскувальних костюмів. Матеріали для них купують за благодійні внески або їх надають підприємці.

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