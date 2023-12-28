В одній з лікарень Буковини інфекційне відділення, де раніше лікували пацієнтів з Covid-19, переобладнали під реабілітаційне. Зараз там допомагають військовим відновитися після травм та поранень. Відділення розраховане на 20 ліжок – на лікування у ньому вже є черга з бійців.

Водночас в області облаштовують центр реабілітації на пів сотні місць – його планують відкрити навесні. Суспільне Чернівці розповідає на прикладі однієї лікарні, як в області розбудовують мережу реабілітаційних відділень.

"Після реабілітації почав краще ходити"

У відділенні лікарні реабілітується військовий з Кіцманя з позивним Європеєць. У перші дні повномасштабної війни він залишив роботу за кордоном й долучився до ЗСУ, попри те, що мав інвалідність. У реабілітаційному відділенні лікує болі у серці та травму хребта, яку отримав у Краматорську, – поблизу чоловіка вибухнула ракета. Каже, умови у закладі йому подобаються.

"Готують смачно, як вдома. Після мене навіть тарілки мити не треба. Медперсонал дивиться за нами, як за своїми рідними: за першої потреби вони вже біля нас. Зараз проходжу масажі та електрофорез – це те, що мені потрібно наразі", – каже військовий.

Військовий на позивний Європеєць відновлює моторику рук на роботизованій рукавиці. Фото: Суспільне Чернівці

Після курсу реабілітації покращилося самопочуття, каже військовий "Ромео". До відділення чоловіка направили з ураженням м'язів тазу – через це військовий відчуває сильний біль й у нього терпнуть ноги. Зараз чоловік переважно займається на тренажерах, щоб покращити витривалість м'язів.

"Краще став ходити. Якщо під час занять починає боліти, то зупиняємося й робимо перерву", – каже військовий.

Відновлюють фізично та соціалізують

У відділенні відновлюють військових після вогнепальних поранень, а також переломів, травм та ампутацій, які вони отримали, наприклад, внаслідок вибухів. Тут з ними займаються на тренажерах, щоб відновити роботу м'язів, а також заново вчать робити побутові речі, каже ерготерапевтка Лілія Костинюк.

"Ми пацієнтів починаємо соціалізувати, бо дехто починає заново говорити після важких травм чи уражень мозку. Елементарно вчимо вмикати пральну машинку чи готувати їсти. Повертаємо пацієнтів до повноцінного життя", – каже Костинюк.

Найскладнішими лікарі називають травми від мін та вибухів, бо вони часто поєднуються з іншими пораненнями.

"Рідко, коли буває одна кінцівка. Зазвичай, це сполучені травми: м'які тканини, черевна порожнина, черепно-мозкові травми й поранення", – каже завідувач травматологічного відділення Василь Заліщук.

З військовими працюють команди медиків – серед них є лікарі з фізичної реабілітації, ерготерапевти, логопеди та психотерапевти. Також лікарня співпрацює з протезистами, розповіла завідувачка реабілітаційного відділення Фіалка Прокопець. Цьогоріч у відділенні реабілітували понад 145 військових – для кожного складали індивідуальний план лікування та програму реабілітації.

"Проводимо первинне обстеження хворого, складаємо цикли програми реабілітації. Також вписуємо зміни у лікування, чи покращився або стабілізувався стан пацієнта. Вони перебувають у нас в середньому 14 днів, якщо є ускладнення – до 21 дня", – каже Прокопець.

У лікарні є роботизоване обладнання для реабілітації. Фото: Суспільне Чернівці

У відділенні облаштували кілька зал для занять з фізичної терапії та ерготерапії. Там є тренажери та роботизоване обладнання. Наприклад, є крокомір з підіймачами, щоб військові, які переважно лежать, розробляли м'язи та відновлювали можливість ходити. За допомогою роботизованих рукавиць пацієнти можуть покращувати дрібну моторику пальців, рук та суглобів.

За словами Прокопець, цьогоріч у відділенні лікували двох жінок, однак переважно пацієнтами стають чоловіки. Зараз лікують 20 пацієнтів, однак військових, які потребують реабілітації більше.

"Буває, що маємо перевантаження, бо ще працюємо з цивільними хворими, післяінсультними. Реабілітуємо за двома пакетами НСЗУ: по опорно-руховій системі у випадках травм головного та спинного мозку, ампутацій, протезування, а також відновлюємо після неврологічних захворювань, інсультів, паралічів".

Фото: Суспільне Чернівці

Планують розширювати відділення

Оскільки лікарня уклала угоду з НСЗУ за двома пакетами реабілітаційної допомоги, змогли відкрити окреме відділення – облаштували його торік замість відділення, в якому раніше лікували хворих на COVID-19, розповів очільник лікарні Володимир Хромюк.

Обладнання для реабілітації купили за гроші закладу та спонсорів – ще частину планують отримати від Міністерства охорони здоров'я. Також частково відремонтували приміщення. Відділення розраховане на 20 ліжок – цієї кількості недостатньо, тому планують розширення.

"Плануємо додати ще 30 ліжок, але на це потрібні гроші. МОЗ має закупити обладнання, яке пришвидшить одужання пацієнтів. Ми на це очікуємо, тому показуємо свою роботу. Це дасть нам більше можливостей для реабілітації", – каже Хромюк.

Обладнання у залі для фізичної реабілітації. Фото: Суспільне Чернівці

"Має бути щонайменше 200 ліжок по області"

Реабілітаційні відділення переважно створюють у кластерних та надкластерних закладах, розповіла раніше Суспільному заступниця начальника обласної адміністрації Альона Атаманюк. Загалом у кожній області має бути щонайменше 200 реабілітаційних ліжок – на Буковині військових реабілітують у понад 20 закладах.

"Ми уже маємо реабілітацію в обласній клінічній лікарні, а також підрозділи реабілітації у Сторожинці та Вашківцях. Плануємо збільшити кількість ліжок у центральній міській лікарні", – каже Атаманюк.

Крім цього, у корпусі одного з обласних медзакладів планують відкрити центр для реабілітації військових. Для цього відремонтують приміщення й облаштують там 50 ліжок. Атаманюк каже, такі потужності серед усіх медзакладів Буковини є лише у Вашківецькій лікарні. Для відкриття центру обласна адміністрація уклала меморандум із всеукраїнським проєктом Recovery.

Ремонт корпусу вартує 80 мільйонів гривень. Його проведуть на умовах співфінансування: частину грошей надасть благодійна організація, а утеплення фасаду будівлі профінансують з обласного бюджету. Також за потреби оновлять покрівлю корпусу.

Наразі формують перелік послуг, який надаватимуть у центрі. Керівниця проєкту Світлана Гриценко розповіла Суспільному, що там працюватимуть фізіотерапевти, ерготерапевти та психологи. Попередньо відкрити центр планують навесні.

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