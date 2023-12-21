РФ нанесла ракетний удар по скупченню військових 128-ї бригади під час урочистостей, словацькі перевізники блокували рух вантажівок через КПП "Ужгород — Вишнє Нємецьке", підприємство на Закарпатті виготовляло зимові лижні куртки для національної збірної РФ, обвалився міст через річку Тересва, в Ужгороді працівник центру комплектування побив дружину військовослужбовця, депутат Керецківської громади підірвав гранати під час сесії.

Якими подіями запам'ятається 2023 рік на Закарпатті — читайте у підсумковому матеріалі Суспільного.

Підрив гранат у Керецьківській сільській раді

В селі Керецьки Хустського району 15 грудня під час сесії сільради депутат з "Слуги народу" Сергій Батрин підірвав гранати. Йому вручили підозру в скоєнні теракту. У Свалявській міській лікарні ввечері 16 грудня помер один із поранених внаслідок вибуху гранат під час сесії.

Унаслідок підриву поранені 23 людини включно із підозрюваним. Це 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років. Вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, у більшості діагностували осколкові поранення. Суд обрав запобіжний захід депутату — тримання під вартою.

Ракетний удар по 128-бригаді під час урочистостей

3 листопада Росія здійснила ракетний удар під час урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії ЗСУ. Російська ракета поцілила по скупченню військових 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Попри оголошену ракетну тривогу, їх вишикували на подвір'ї. Внаслідок удару загинуло 19 бійців, зокрема закарпатці Сергій Кузнєв та Дмитро Мілютін.

Блокування словацько-українського кордону

Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) 1 грудня розпочав блокування руху вантажівок через пункт пропуску "Вишнє Нємецьке — Ужгород". 4 грудня вночі протестувальники завершили акцію.

Через тиждень після розблокування пункту пропуску UNAS провів зустріч з міністром транспорту Словаччини Йозефом Ражем. Однак дійти згоди щодо виконання вимог перевізників не вдалося.

"Блокування руху вантажного автотранспорту поновилося 11 грудня. Представники спілки перевізників Словаччини обмежували рух вантажівок, які прямують з України в Словаччину. 14 грудня блокування кордону припинили на невизначений термін", — повідомили в ДПСУ.

Підприємство шило для Росії

На Закарпатті виявили підприємство, яке виготовляло зимові лижні куртки із символікою Росії для національної збірної РФ.

"На одному з підприємств Закарпаття, власником якого є громадянин Італії, приховано виготовляли зимові лижні куртки італійського бренду "Vist" із символікою Росії для національної збірної з лижного спорту, — повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Замовником одягу є організація "RUSSIA SKI TEAM". В пресслужбі МВС України повідомили, що під час обшуків у швейному цеху знайшли 150 таких курток.

Міст через річку Тересва

На Закарпатті 24 липня обвалився міст через річку Тересва на трасі "Мукачево — Львів" у межах населеного пункту Бедевля у Тячівському районі. Внаслідок падіння мосту травми отримали п'ятеро людей, серед яких троє дітей.

Через кілька днів завершили встановлення важкого механізованого мосту через річку. Проте тимчасова переправа ввечері 20 жовтня опинилася повністю під водою. Пізніше її відновили.

Встановлення модульного мосту розпочали у серпні. Наприкінці листопада завершили монтаж усіх частин транспортного мосту через річку Тересва. Також 23 листопада провели тестовий заїзд автомобілів на модульному мосту.

Землетрус на Закарпатті

На Закарпатті ввечері 9 жовтня стався землетрус магнітудою 4,5 бали. Поштовхи були відчутні майже на всій території регіону.

Джерело землетрусу знаходилось на території Словаччини, за 60 кілометрів від кордону України, на глибині 10 км. За класифікацією він відноситься до сильно помірних.

На лінію 101 надійшло 15 повідомлень від населення про поштовхи, без негативних наслідків. Руйнувань внаслідок землетрусу на Закарпатті не було.

Мармароський експрес

На Закарпатті у січні запрацював новий міжнародний пункт пропуску "Рахів — Валя-Вішеулуй", що на українсько-румунському кордоні. Тоді ж відбувся пробний рейс "Мармароського експресу", потягу, який сполучає Україну та Румунію.

Він курсує через закарпатські населені пункти Рахів і Ділове та румунський — Валя-Вішеулуй. Міжнародний поїзд їздить двічі на день, час у дорозі складає 40 хв, митно-прикордонний контроль триває кілька хвилин.

Зґвалтування неповнолітньої

До правоохоронців звернулася закарпатка: повідомила, що її 14-річну внучку зґвалтували. Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за фактом групового зґвалтування неповнолітньої.

"Факт зґвалтування на допиті дівчинка підтвердила. Поліцейські встановили та розшукали причетних до злочину — двох 15-річних та 14-річного підлітків, зібрали докази та повідомили всім трьом про підозру у скоєнні групового зґвалтування неповнолітньої. Слідчі звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваним запобіжних заходів — безальтернативного тримання під вартою", — розповіла речниця Нацполіції Ганна Дан.

16 березня у Воловецькому районному суді трьох підлітків засудили на умовний термін за статтею про вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру щодо неповнолітньої групою осіб. Справа набула розголосу у соцмережах та ЗМІ, зокрема ситуацію прокоментував голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, суд оприлюднив роз’яснення, а Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що справа перебуває на його контролі.

Вища рада правосуддя заявила, що перевірить скарги на суддю Воловецького районного суду Оксану Софілканич, яка розглядала справу про сексуальне насильство над неповнолітньою та призначила умовний термін трьом підліткам. Також будуть перевіряти повідомлення судді про "втручання в її діяльність". Наразі справу повернули на розгляд до суду першої інстанції.

Побиття дружини військового

У Ужгороді 25 червня працівник центру комплектування побив дружину військовослужбовця Тетяну Новак. За словами речниці Нацполіції в Закарпатській області Ганни Дан, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. Підозрюваним у справі є 55-річний співробітник територіального центру комплектування.

"Спочатку чоловік вчинив сварку з подружжям в приміщенні магазину, потім наздогнав пару на вулиці та кілька разів вдарив жінку в область голови та обличчя. Окрім цього поліцейські опитали двох свідків та опрацювали відео з найближчих камер спостереження", — розповіла речниця.

У Міністерстві оборони ухвалили рішення про звільнення старшого офіцера Закарпатського ТЦК з лав Збройних сил України.

Затримали військового комісара

Військового комісара з Закарпаття затримали 2 серпня. За версією слідства, підозрюваний у службовий час використовував солдатів для будівництва приватного будинку. Земельну ділянку під новобудовою він купив та оформив на родича.

Під час обшуків у помешканні чоловіка виявили багато російської символіки, зокрема футболку із гербом СРСР, георгіївські стрічки, прапор і військовий головний убір РФ, радянське посвідчення, партійний квиток члена забороненої партії та коробку із монетами Росії.

Згодом чоловіка затримали. Йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Трансплантація серця

В обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології 24 вересня виконали першу в Ужгороді трансплантацію серця від посмертної донорки. Це стало можливим завдяки згоді рідних пацієнтки. Операція тривала 6 годин.

"Лікарі констатували смерть мозку 44-річної пацієнтки, а її родичі дали дозвіл на забір органів для трансплантації. Ми сконтактували із лікарями Першого територіального медичного об’єднання м. Львова, лікарі прибули в ОКЦНН разом із реципієнтом, якому тут же й пересадили серце донорки, адже серце “живе” поза організмом до 3-4 годин", — йдеться у повідомленні.

Окрім серця придатними до трансплантації були також печінка та нирки, які відвезли для пересадки до Львова. Забір органів та сама трансплантація тривала близько 6 годин.

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