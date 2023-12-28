Армія РФ атакувала Одесу "шахедами", уламки дрона влучили в багатоповерхівку

Ввечері 28 грудня російська армія атакувала Одещину ударними безпілотниками. Уламки збитого дрона пошкодили багатоповерхівку, виникла пожежа.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Уламками збитого дрона пошкоджено багатоповерхівку в Одесі. Спалахнула пожежа. Фахівці працюють. Дані про постраждалих уточнюються", — зазначено в повідомленні.

У Силах оборони півдня додали, що російські військові спрямували дрони через житлові квартали.

ОНОВЛЕНО о 7:14. Пожежу, що виникла в одеській багатоповерхівці через падіння уламків дрона, загасили. Зранку працюватиме оперативний штаб, куди можуть звертатися мешканці будинку для отримання допомоги за пошкоджене житло, повідомили у міськраді.

Повітряна тривога в регіоні розпочалася о 22:41. У Повітряних силах повідомили, що в напрямку Одещини рухаються декілька груп ударних безпілотників, частина з них — до Одеси.

Близько 23:37 у місті було чутно звуки вибухів. Трохи пізніше з’явилась інформація про пожежу в багатоповерхівці.

Станом на 00:05 29 грудня повітряна тривога в регіоні триває.

Відбій тривоги пролунав о 1:51.

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