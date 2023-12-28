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Армія РФ атакувала Одесу "шахедами", уламки дрона влучили в багатоповерхівку
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Армія РФ атакувала Одесу "шахедами", уламки дрона влучили в багатоповерхівку

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Армія РФ атакувала Одесу &quot;шахедами&quot;, уламки дрона влучили в багатоповерхівку
Ударні дрони. Фото ілюстративне: GETTY IMAGES

Ввечері 28 грудня російська армія атакувала Одещину ударними безпілотниками. Уламки збитого дрона пошкодили багатоповерхівку, виникла пожежа.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Уламками збитого дрона пошкоджено багатоповерхівку в Одесі. Спалахнула пожежа. Фахівці працюють. Дані про постраждалих уточнюються", — зазначено в повідомленні.

У Силах оборони півдня додали, що російські військові спрямували дрони через житлові квартали.

ОНОВЛЕНО о 7:14. Пожежу, що виникла в одеській багатоповерхівці через падіння уламків дрона, загасили. Зранку працюватиме оперативний штаб, куди можуть звертатися мешканці будинку для отримання допомоги за пошкоджене житло, повідомили у міськраді.

Повітряна тривога в регіоні розпочалася о 22:41. У Повітряних силах повідомили, що в напрямку Одещини рухаються декілька груп ударних безпілотників, частина з них — до Одеси.

Близько 23:37 у місті було чутно звуки вибухів. Трохи пізніше з’явилась інформація про пожежу в багатоповерхівці.

Станом на 00:05 29 грудня повітряна тривога в регіоні триває.

Відбій тривоги пролунав о 1:51.

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